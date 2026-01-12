Naši Portali
Aktivira se članak 42.7

Mora li Europa braniti Grenland ako Trump krene u akciju? Ugovor EU ima jasan odgovor

Hina
12.01.2026.
u 17:15

Europska unija može štititi Grenland ako Danska to zatraži, rekao je u ponedjeljak europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius, upozoravajući da bi američko preuzimanje otoka predstavljalo kraj NATO-a.

Grenlandska vlada u ponedjeljak je najavila veće napore prema obrani svog teritorija u sklopu NATO-a te je još jednom odbacila ambiciju američkog predsjednika da ga preuzme. Trump tvrdi da SAD mora preuzeti Grenland, autonomni teritorij koji je dio Kraljevine Danske, kako bi spriječio da ga u budućnosti osvoje Rusija i Kina. 

„Sve NATO članice, uključujući Sjedinjene Države, imaju zajednički interes braniti Grenland”, priopćila je u ponedjeljak koalicijska vlada Grenlanda. Povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius ranije u ponedjeljak upozorio je da bi američko preuzimanje Grenlanda predstavljalo kraj NATO-a. 

Litvanac ne smatra da će doći do američke invazije, no na sigurnosnom forumu u Švedskoj naglasio je da članak 42.7 Ugovora o europskoj uniji obvezuje članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči s vojnom agresijom.  „To će prvenstveno ovisiti o Danskoj, kako će reagirati i koji će biti njezin stav, no definitivno postoji obaveza za članice da si pomognu ako je jedna od njih suočena s vojnom agresijom”, poručio je. 

Europska unija može štititi Grenland ako Danska to zatraži, rekao je u ponedjeljak europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius, upozoravajući da bi američko preuzimanje otoka predstavljalo kraj NATO-a.  Američki predsjednik Donald Trump ponavlja da je SAD-u potreban Grenland, autonomni teritorij koji je dio Kraljevine Danske, tvrdeći da postojeća američka vojna prisutnost tamo nije dovoljna. 

Danska i SAD, članice NATO-a, ovaj bi se tjedan trebale sastati kako bi razgovarale o Grenlandu. Kopenhagen i Nuuk naglašavaju da najveći otok na svijetu nije na prodaju, no Trump ne odbacuje da će ga preuzeti silom.  „Slažem se s danskom premijerkom da bi to predstavljalo kraj NATO-a, no imalo bi veoma, veoma negativnog odjeka i među ljudima”, rekao je Kubilius, prvi europski povjerenik za obranu, na sigurnosnoj konferenciji u Švedskoj. 

Litvanac ne smatra da će doći do američke invazije, no naglasio je da članak 42.7 Ugovora o europskoj uniji obvezuje članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči s vojnom agresijom.  „To će prvenstveno ovisiti o Danskoj, kako će reagirati i koji će biti njezin stav, no definitivno postoji obaveza za članice da si pomognu ako je jedna od njih suočena s vojnom agresijom”, poručio je. 
Grenland Donald Trump Europa Europska unija NATO

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
17:41 12.01.2026.

Grenlanđanima bi bilo najbolje da odu u partizane, ali trebaju paziti da se ne smrznu na nekom maršu.

TO
tobija
17:26 12.01.2026.

Ameri šanse nemaju u srazu s kolosalnom europskom vojskom. Bolje im je da stanu dok ne bude kasno.

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
17:47 12.01.2026.

Za Hrvata nema veće časti nego poginuti na Grenlandu na braniku Europske unije i europskih vrijednosti.

