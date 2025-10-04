Oluja Amy donijela je vjetrove brzine do 90 milja na sat i obilne kiše, uzrokujući smrt muškarca i ostavljajući stotine tisuća ljudi bez struje u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Žuta vremenska upozorenja pokrivaju cijelu Britaniju i bit će na snazi do subote, dok se očekuju i jaki vjetrovi, kiše te potencijalni problemi u prometu, piše SkyNews.

Najveća brzina vjetra zabilježena je na škotskom otoku Tiree s 96 mph, dok je Capel Curig u Sjevernom Walesu imao vjetar brzine 85 mph i 43 mm kiše u petak. Prema izvještajima, najjači udari vjetra zabilježeni su na sjeveru zemlje, dok su meteorolozi upozoravali da će tijekom subote vrlo vjetrovito biti diljem Britanije.

Vremenska služba izdala je upozorenja zbog moguće opasnosti na prometnicama, loših uvjeta za vožnju, opasnosti od poplava, te mogućih nestanaka struje i opasnih valova na moru. Očekuje se da će u područjima izloženim vjetrovima, poput sjevernog dijela Škotske, brzi udari vjetra dosegnuti 90 mph. U drugim dijelovima Britanije vjetrovi će biti nešto slabiji, ali i dalje značajni, s brzinama između 45 i 55 mph.

U Irskoj, u okrugu Donegal, zabilježen je tragičan događaj. Muškarac u četrdesetima preminuo je uslijed vremenskih uvjeta. Irska policija navodi da je smrt povezana s olujom. U međuvremenu, postavljen je i privremeni rekord brzine vjetra za listopad u Sjevernoj Irskoj, s 92 mph zabilježenim u Magilliganu, okrug Londonderry.

FOTO Razorna oluja Amy poharala Irsku i UK: Stotine tisuća kućanstava ostalo bez struje, ima i mrtvih

Oluja je uzrokovala prekide u opskrbi električnom energijom, a do 17:15 sati bilo je bez struje 184.000 domaćinstava, farmi i poslovnih objekata u Irskoj, dok je u Sjevernoj Irskoj više od 50.000 kućanstava bilo pogođeno prekidima.

Vremenska prognoza sugerira da će za većinu zemlje ono najgore proći do nedjelje, kada oluja bude napustila Britaniju i Irsku te krenula prema Skandinaviji. Met Office je upozorio da će vjetrovi u subotu, iako nešto slabiji, i dalje izazivati potencijalne probleme u vožnji i štete na objektima. Amy je prva imenovana oluja nove sezone, koja je započela 1. rujna, a prema pravilima imenovanja, sljedeće oluje bit će nazvane Bram, Chandra i Dave.