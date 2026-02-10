U najnovijem ruskom napadu poginule majka i kćer (11)

U novom ruskom zračnom napadu poginule su majka i kćer (11), a sedam osoba je ozlijeđeno, prenosi Ukrajinska pravda. Meta napada bio je grad Slovjansk u Donjeckoj oblasti. Informaciju je na telegramu objavio načelnik Donjecke oblasne vojne uprave Vadim Filaškin.

"Dvije su osobe poginule, a sedam ih je ozlijeđeno u današnjem zračnom napadu na Slovjansk", napisao je. Dodao je kako su poginule majka i njezina 11-godišnja kćer. Ozlijeđena je i sedmogodišnja djevojčica. Još uvijek se utvrđuje točan broj žrtava, kao i razmjeri štete koja je nastala.