NAPAD NA SLOVJANSK

U najnovijem ruskom napadu poginule majka i kćer (11)

Aftermath of a Russian drone attack in Odesa
Foto: Nina Liashonok/REUTERS Ilustracija
1/2
VL
Autor
Laura Puklin
10.02.2026.
u 13:39

Još uvijek se utvrđuje točan broj žrtava, kao i razmjeri štete koja je nastala

U novom ruskom zračnom napadu poginule su majka i kćer (11), a sedam osoba je ozlijeđeno, prenosi Ukrajinska pravda. Meta napada bio je grad Slovjansk u Donjeckoj oblasti. Informaciju je na telegramu objavio načelnik Donjecke oblasne vojne uprave Vadim Filaškin.

"Dvije su osobe poginule, a sedam ih je ozlijeđeno u današnjem zračnom napadu na Slovjansk", napisao je. Dodao je kako su poginule majka i njezina 11-godišnja kćer. Ozlijeđena je i sedmogodišnja djevojčica. Još uvijek se utvrđuje točan broj žrtava, kao i razmjeri štete koja je nastala. 

