Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLIMATSKI EKSTREMI

Europa pretrpjela najhladniji siječanj u 16 godina s prosječnom temperaturom –2,34 °C

Pogled iz zraka na centar Zagreba prekriven snijegom
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
Autor
Vedran Balen
10.02.2026.
u 15:25

Rašireni hladni uvjeti zabilježeni su u Skandinaviji, baltičkim državama, istočnoj Europi, Sibiru te u središnjim i istočnim dijelovima SAD-a

Ako vam se posljednjih tjedana činilo da je neuobičajeno hladno, niste jedini. Služba za klimatske promjene Copernicus (C3S) potvrdila je da je siječanj bio najhladniji u Europi u posljednjih 16 godina. Tijekom završnih tjedana mjeseca sjeverna hemisfera bila je pogođena snažnim hladnim valovima, koje su meteorolozi povezali s „valovitim polarnim mlaznim strujanjem“. Ono je omogućilo prodor ledenog zraka nad Europu i Sjevernu Ameriku, što je rezultiralo najhladnijim europskim siječnjem od 2010. godine, uz prosječnu temperaturu od –2,34 °C, piše Daily Mail,

Dok je Europa drhtala na hladnoći, na južnoj hemisferi vladali su suprotni ekstremi. Rekordne vrućine potaknule su velike šumske požare u Australiji, Čileu i Patagoniji, dok su Južnu Afriku i Mozambik pogodile obilne poplave. - Siječanj 2026. još je jednom pokazao da klimatski sustav može istodobno donijeti ekstremnu hladnoću u jednom dijelu svijeta i iznimnu vrućinu u drugom - izjavila je Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu pri Europskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF). Dodala je kako, unatoč dugoročnom zagrijavanju uzrokovanom ljudskim djelovanjem, ovi događaji naglašavaju važnost prilagodbe i otpornosti društva na sve češće klimatske ekstreme.

Na globalnoj razini siječanj je bio peti najtopliji otkako se provode mjerenja, s prosječnom temperaturom zraka od 12,95 °C. To je 0,51 °C iznad prosjeka razdoblja 1991.–2020. te 1,47 °C iznad predindustrijskih vrijednosti.

Europa je, međutim, bila znatno hladnija od prosjeka – čak 1,63 °C ispod višegodišnjeg prosjeka. Rašireni hladni uvjeti zabilježeni su u Skandinaviji, baltičkim državama, istočnoj Europi, Sibiru te u središnjim i istočnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Suprotno tome, najizraženija odstupanja prema toplijem vremenu zabilježena su na Arktiku, osobito u području kanadskog Arktičkog arhipelaga, Baffinova zaljeva, Grenlanda i ruskog Dalekog istoka.

Iznadprosječne temperature registrirane su i u južnim dijelovima Južne Amerike, sjevernoj Africi, središnjoj Aziji te u većem dijelu Australije i Antarktike. Siječanj je u velikom dijelu zapadne, južne i istočne Europe bio i vlažniji od prosjeka. Obilne oborine uzrokovale su poplave i materijalnu štetu na Pirenejskom poluotoku, u Italiji, zapadnom Balkanu, Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Vlažnije nego inače bilo je i u Kanadi, sjevernom Meksiku, južnim dijelovima SAD-a, središnjoj Aziji, istočnom dijelu Rusije, Japanu, jugoistočnom Brazilu, sjevernoj Australiji i južnoj Africi.

Istodobno, sušniji uvjeti od prosjeka zabilježeni su u velikim dijelovima srednje Europe, na sjeverozapadnoj obali i jugu SAD-a, u južnoj Kini, većem dijelu Južne Amerike izvan tropskog pojasa te u južnoj i zapadnoj Australiji. Analiza C3S-a obuhvatila je i stanje morskog leda na polovima. Na Arktiku je prosječna površina morskog leda u siječnju bila šest posto manja od uobičajene, posebno u Barentsovu moru, između Svalbarda i Zemlje Franje Josipa, kao i u Baffinovu i Labradorskom moru. Na Antarktici je površina morskog leda bila osam posto ispod prosjeka, s iznadprosječnim vrijednostima u Weddellovu moru, ali ispodprosječnima u većini ostalih oceanskih područja, osobito u Bellingshausenovu moru.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo
Ključne riječi
snijeg klimatske promjene zima

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!