FOTO Slike užasa kod Đakova: Poginuli otac i dvoje djece

Tri osobe, uključujući dvoje djece u dobi od 8 i 10 godina, izgubile su život u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21:35 sati na državnoj cesti D515 između Satnice Đakovačke i Potnjana. Prema informacijama iz Policijske uprave osječko-baranjske, do nesreće je došlo kada je 44-godišnji vozač osobnog automobila s našičkim registracijskim oznakama, krećući se iz smjera Satnice Đakovačke prema Potnjanima, u blagom desnom zavoju zahvatio bankinu.

Pokušao je ispraviti putanju naglim skretanjem ulijevo, no vozilo je proklizalo, prešlo u suprotni prometni trak i frontalno se sudarilo s automobilom đakovačkih oznaka kojim je upravljao 36-godišnjak. Udarac je bio silovit. Dvoje djece koje se nalazilo na stražnjem sjedalu automobila preminulo je na mjestu nesreće, dok je njihov 44-godišnji vozač preminuo na putu prema bolnici.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o obitelji, odnosno poginuli su otac i dvoje djece. U drugom vozilu, 36-godišnji vozač i 34-godišnja putnica prošli su s lakšim tjelesnim ozljedama. Policija navodi kako su svi sudionici nesreće bili vezani sigurnosnim pojasevima.

Ispred zgrade PU osječko-baranjske izjavu za medije dala je glasnogovornica policije Edita Roterbauer. "Do nesreće je došlo kada je vozač automobila našičkih registracijskih oznaka u blagom lijevom zavoju uhvatio bankinu te je skrenuo udesno te je na njega naletio automobil đakovačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnjak", rekla je. Potvrdila je da su poginula djeca u dobi od osam i 10 godina te 44-godišnji vozač bili obitelj, odnosno radi se o ocu i djeci. Vozač i njegova suputnica iz automobila đakovačkih registracijskih oznaka lakše su ozlijeđeni, a on nije bio pod utjecajem alkohola. Za 44-godišnjeg vozača koji je poginuo to još nije utvrđeno,.

Među prvima na mjesto nesreće stigli su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakovo. – Izašli smo na intervenciju s jednim vozilom. Dvije osobe bile su ukliještene u automobilu. Morali smo rezati lim kako bismo ih oslobodili, nakon čega smo ih predali timu hitne pomoći – izjavili su za medije vatrogasci DVD-a Đakovo, za Radio Đakovo.

Radio Đakovo objavio je i fotografije s mjesta događaja koje prikazuju razmjere ove teške nesreće.

Na mjesto tragedije izišla je i zamjenica općinskog državnog odvjetnika, no provođenje očevida povjereno je policiji. Zbog nesreće promet na dionici između Satnice Đakovačke i Potnjana bio je potpuno obustavljen od 21:50 do 1:48 sati, a vozila su preusmjeravana na okolne prometnice. Iz DVD-a Đakovo još jednom apeliraju na sve vozače da vožnju prilagode stanju na cesti i da budu maksimalno oprezni kako bi se izbjegle ovakve tragedije.