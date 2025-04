Policija o stravičnoj nesreći u Slavoniji: Poginula djeca od 8 i 10 godina

Na Državnoj cesti broj 515, između naselja Satnica Đakovačka i Potnjani, 16. travnja u 21.35 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe smrtno stradale dok su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozlijede. Kako javlja policija, četrdesetčetverogodišnji vozač upravljao je osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka i kretao se iz smjera Satnice Đakovačke u smjeru Potnjana. Dolaskom do blagog zavoja u desno i izlaska iz zavoja vozač je kotačima prešao na bankinu nakon čega je izvršio naglo skretanje u lijevo kojom prilikom je došlo do bočnog zanošenja vozila i prelaska na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.



U tom trenutku u njegovo vozilo udario je osobni automobil s kojim je upravljao 36-godišnjak, a koji se kretao iz suprotnog smjera.

Na mjestu događaja preminula su djeca starosti 10 i 8 godina koji su se nalazila na zadnjem sjedištu osobnog automobila, dok je 44-godišnji vozač preminuo na putu do bolnice.



"36-godišnji vozač i 34-godišnja putnica iz osobnog automobila đakovačkih registracijskih oznaka zadobili su lake tjelesne ozlijede.

Na mjesto događaja izašla za Zamjenica Općinskog državnog odvjetnika koja je očevid prepustila policiji. Svi sudionici prometne nesreće koristili su sigurnosni pojas. Državna cesta 515 između Satnice Đakovačke i Potnjana je u vremenu od 21.50 do 1.48 sati bila zatvorena za sav promet, a promet se odvijao okolnim cestama", javlja dalje policija.

Kako neslužbeno doznajemo, poginuli su otac i dvoje djece. Obitelj iz Đurđenovca, mjesta pokraj Našica.