Strava u Slavoniji: U prometnoj nesreći poginule tri osobe, među njima dvoje djece

Tri su osobe poginule u prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21.30 sati u Đakovštini, između mjesta Satnica Đakovačka i Potnjani. Kako je izvijestio osječki Centar 112, na teren su izašli vatrogasci koji su izvlačili stradale iz skršenog automobila. Poginulo je dvoje djece, od 10 i 8 godina, javila je policija kasnije.

Četrdesetčetverogodišnji vozač upravljao je osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka i kretao se iz Satnice Đakovačke u smjeru Potnjana. Dolaskom do blagog zavoja u desno i izlaska iz zavoja vozač je kotačima prešao na bankinu nakon čega je naglo skrenuo u lijevo kojom prilikom je došlo do bočnog zanošenja vozila i prelaska na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.



U tom trenutku u njegovo vozilo udario je osobni automobil s kojim je upravljao 36-godišnjak, a koji se kretao iz suprotnog smjera. Djeca su se nalazila na zadnjem sjediđtu. Muškarac (44) je preminuo na putu do bolnice. 36-godišnji vozač i 34-godišnja putnica iz osobnog automobila đakovačkih registracijskih lakše su ozlijeđeni.

