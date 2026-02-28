Susjedi uveli novu drastičnu mjeru: Ovi vozači moraju platiti 2000 eura za uređaj koji blokira auto ako si popio

U Italiji je stupila na snagu obveza ugradnje alcolocka za određene vozače u Italiji, prema novom Zakonu o cestovnom prometu. Alcolock se spaja na sustav paljenja vozila. Prije pokretanja motora vozač se mora alkotestirati i samo ako je razina alkohola 0,0 promila motor se pokreće. Uređaj je zapečaćen protiv manipulacije, bilježi svaku upotrebu, a podaci su dostupni policiji. Tijekom kontrole na cesti provjeravaju se pečat, deklaracija o ugradnji, a ako nešto nedostaje, slijede kazne. Obveza vrijedi isključivo za vozače s talijanskom vozačkom dozvolom koji su pravomoćno osuđeni za vožnju u pijanom stanju s razinom alkohola iznad 0,8 promila. Za razinu od 0,8 do 1,5 promila obvezna je ugradnja najmanje 2 godine, za razinu iznad 1,5 promila najmanje 3 godine, uz mogućnost produženja od strane komisije.

Obveza se odnosi na sva vozila koja osuđeni vozač koristi (osobna vozila i kombiji kategorije M i N), ali ne na motocikle ili mopede. Na vozačkoj dozvoli upisuju se europski kodovi. Kod 68 znaači apsolutna zabrana alkohola (0,0 g/l). Kod 69, vozač smije voziti samo vozila s ugrađenim alcolockom po standardu EN 50436.

Sve troškove snosi osuđeni vozač. Cijena uređaja kreće se od 1500 do 1600 eura, plus troškovi ugradnje u ovlaštenoj radionici, jednokratni usnici za svaku upotrebu i obvezne periodičke kalibracije. Ukupno se procjenjuje na oko 2000 eura ili više, ovisno o vozilu. Manipulacija, deaktivacija ili uklanjanje uređaja dovodi do teških kazni.

Ponovljeni prekršaj s upisanim kodovima 68/69 povećava kazne za trećinu. Ako uređaj nije ugrađen ili ne radi ispravno, vozilo se ne može pokrenuti, a vozač riskira suspenziju dozvole, novčane kazne (od 150 do 638 eura u nekim slučajevima) i druge sankcije. Ova mjera usklađuje Italiju s drugim europskim zemljama (Francuska, Švedska, Austrija, Poljska), piše Greenmove.