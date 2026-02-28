Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Trump: Khamenei je mrtav. Iranci, vratite si državu
Tko je bio ajatolah Khamenei i što njegova smrt znači za sudbinu Irana?
VIDEO Američki nosači aviona i krstareće rakete u akciji – prvi put u borbi jeftini 'samoubilački' dronovi
Cijene goriva rastu, Bitcoin pada: Koliko eura će otići iz naših džepova zbog ovog rata?
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Alcolock

Susjedi uveli novu drastičnu mjeru: Ovi vozači moraju platiti 2000 eura za uređaj koji blokira auto ako si popio

auti
Fabrizio Bensch/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.02.2026.
u 23:37

Alcolock se spaja na sustav paljenja vozila. Prije pokretanja motora vozač se mora alkotestirati

U Italiji je stupila na snagu obveza ugradnje alcolocka za određene vozače u Italiji, prema novom Zakonu o cestovnom prometu. Alcolock se spaja na sustav paljenja vozila. Prije pokretanja motora vozač se mora alkotestirati i samo ako je razina alkohola 0,0 promila motor se pokreće. Uređaj je zapečaćen protiv manipulacije, bilježi svaku upotrebu, a podaci su dostupni policiji. Tijekom kontrole na cesti provjeravaju se pečat, deklaracija o ugradnji, a ako nešto nedostaje, slijede kazne. Obveza vrijedi isključivo za vozače s talijanskom vozačkom dozvolom koji su pravomoćno osuđeni za vožnju u pijanom stanju s razinom alkohola iznad 0,8 promila. Za razinu od 0,8 do 1,5 promila obvezna je ugradnja najmanje 2 godine, za razinu iznad 1,5 promila najmanje 3 godine, uz mogućnost produženja od strane komisije.

Obveza se odnosi na sva vozila koja osuđeni vozač koristi (osobna vozila i kombiji kategorije M i N), ali ne na motocikle ili mopede. Na vozačkoj dozvoli upisuju se europski kodovi. Kod 68 znaači apsolutna zabrana alkohola (0,0 g/l). Kod 69, vozač smije voziti samo vozila s ugrađenim alcolockom po standardu EN 50436.

Sve troškove snosi osuđeni vozač. Cijena uređaja kreće se od 1500 do 1600 eura, plus troškovi ugradnje u ovlaštenoj radionici, jednokratni usnici za svaku upotrebu i obvezne periodičke kalibracije. Ukupno se procjenjuje na oko 2000 eura ili više, ovisno o vozilu. Manipulacija, deaktivacija ili uklanjanje uređaja dovodi do teških kazni.

Ponovljeni prekršaj s upisanim kodovima 68/69 povećava kazne za trećinu. Ako uređaj nije ugrađen ili ne radi ispravno, vozilo se ne može pokrenuti, a vozač riskira suspenziju dozvole, novčane kazne (od 150 do 638 eura u nekim slučajevima) i druge sankcije. Ova mjera usklađuje Italiju s drugim europskim zemljama (Francuska, Švedska, Austrija, Poljska), piše Greenmove

Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja će mnoge oduševiti
Ključne riječi
vozači Alcolock Italija

Komentara 1

Pogledaj Sve
RC
rcaksbdkgzie
00:11 01.03.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!