Razrednica kojoj su zadarski maturanti priredili nezaboravno iznenađenje: 'Prošla sam težak period, učenici su me digli'

Gest maturanata iz Tehnička škola Zadar prema svojoj razrednici Nini Lučić posljednjih je dana dirnula mnoge diljem Hrvatske. Naime, učenici smjera zrakoplovnih tehničara na posljednjem su nastavnom danu svojoj profesorici poklonili automobil, a emotivna snimka brzo se proširila društvenim mrežama.

Iako je cijela priča izazvala veliku pažnju javnosti, Nina Lučić za Zadarski list kaže kako se ne smatra posebnom niti je očekivala toliku reakciju. Skromno ističe da samo radi svoj posao, ali priznaje kako joj je rad s mladima velika životna motivacija. - Kada uđem u učionicu, imam osjećaj da sam među najboljim ljudima na svijetu. Mladi imaju nevjerojatnu količinu dobrote, energije i iskrenosti. Važno je saslušati ih i dati im priliku da pokažu tko su zapravo, rekla je.

Dodaje kako joj smeta kada se učenike promatra samo kroz ocjene ili statistiku jer, kako kaže, iza svakog od njih stoji neka osobna priča, problem ili izazov. Upravo zato u odnosu s učenicima najviše njeguje međusobno poštovanje i povjerenje. Nina Lučić završila je studij pedagogije i sociologije, a danas predaje u čak četiri zadarske škole - matičnoj Tehničkoj školi, Pomorskoj školi, Strukovna škola Vice Vlatkovića te Glazbena škola Blagoje Bersa.

Prisjetila se i početaka rada u više škola istaknuvši kako je u jednom razdoblju prolazila kroz težak životni period, no upravo su joj učenici, kaže, vratili optimizam i veselje. - Učenici su mene podigli kada mi je bilo teško. Donijeli su mi puno radosti i zbog njih sam još sigurnija da radim ono što volim, ispričala je za Zadarski list.

Naglašava i kako nikada nije imala problema s autoritetom jer vjeruje da mladi profesore poštuju kada osjete iskren pristup i razumijevanje. Smatra da je današnjim generacijama često najpotrebnije vrijeme, podrška i netko tko će ih saslušati. - Posao razrednika puno je više od nekoliko sati tjedno. Ponekad učeniku samo treba netko tko će ga pogurati i dati mu osjećaj da nije sam, kaže Nina. Za kraj poručuje kako je rad u prosvjeti zahtjevan, ali istovremeno i iznimno lijep poziv. Vjeruje da mladima treba pomoći da životne prepreke doživljavaju kao priliku za rast i učenje, a najveća joj je nagrada kada vidi da učenici nakon teških trenutaka nastavljaju dalje s vjerom u sebe.