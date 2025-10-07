FOTO Pogledajte što će Ukrajinci gađati ako dobiju opasne rakete Tomahawk, objavljena karta

Vladimir Putin pokušava spriječiti SAD da Ukrajini pošalje krstareće projektile Tomahawk , upozoravajući da bi to uništilo poboljšanje odnosa Moskve i Washingtona, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW), koji je također objavio kartu koja pokazuje koji dijelovi Rusije bi mogli biti pogođeni.

Karta ISW-a pokazuje kako bi isporuka Tomahawka mogla promijeniti igru za Ukrajinu, omogućujući joj napade duboko u ruski teritorij. Međutim, suradnik u LSE IDEAS, rekao je za Newsweek da je prijenos Tomahawka Ukrajini malo vjerojatan s obzirom na ograničene zalihe koje SAD posjeduje. Tomahawki imaju domet do 1.600 milja, što nadmašuje ostale zapadne projektile koje Ukrajina koristi, poput Storm Shadowa ili ATACMS-a, te bi mogli promijeniti tijek rata. ISW sugerira da Putin pokušava spriječiti isporuku oružja ponavljajući argumente o prijetnji eskalacije, isti onaj koji je koristio i za prethodne zapadne isporuke oružja.

Putin je u intervjuu za televiziju Russia 1 rekao da bi Washingtonovo pružanje Tomahawk projektila Kijevu uništilo blagi oporavak odnosa između Rusije i SAD-a. Na forumu Valdai, koji raspravlja o politici Kremlja, Putin je ranije rekao da opskrba Ukrajine tim projektilima ne bi promijenila stanje na bojištu. Dodao je da Kijev ne bi mogao koristiti te projektile bez sudjelovanja američke vojske, što bi označilo eskalaciju i moglo bi zahtijevati odgovor. Ranije je umanjivao njihovu učinkovitost tvrdeći da bi ruska protuzračna obrana prilagodila obranu protiv Tomahawka i da dugometni projektili ne bi utjecali na događanja na bojištu.

No ISW navodi da Kremlj pokušava spriječiti SAD u opskrbi Tomahawk projektilima jer želi sačuvati sigurnu zonu koju Rusija uživa u svojoj pozadini. Rusija je podložna napadima ukrajinskih dronova, ali njihova trenutna nosivost je ograničena. Tomahawki bi Ukrajini omogućili uništavanje ključnih vojnih objekata, poput tvornice dronova Shahed u Yelabugi u Republici Tatarstan ili zrakoplovne baze Engels-2 u Saratovskoj oblasti, prema ISW-u, čija karta prikazuje ove lokacije.

ISW navodi da je najmanje 1.945 ruskih vojnih objekata u dometu Tomahawka dometa 1.600 milja, dok je najmanje 1.655 objekata unutar dometa verzije od 1.000 milja. ISW tvrdi da je Putinov komentar posljednji pokušaj ruskog predsjednika da spriječi administraciju Trumpa u opskrbi Ukrajine projektilima, te da je slične argumente koristio i prije isporuke ATACMS-a, borbenih zrakoplova F-16 i tenkova Abrams.

Suradnik iz LSE IDEAS rekao je Newsweeku da ti projektili imaju potencijal nanijeti veće gubitke Rusima, ali ne bi promijenili strateški smjer rata, jer glavni izazov s kojim se suočavaju ukrajinske snage tiče se mobilizacije i smanjenja ljudstva, a ne pristupa zapadnom naoružanju. Njihov prijenos Ukrajini je malo vjerojatan s obzirom na ograničene količine, a ako bi se koristili, uslijedila bi nova eskalacija u kojoj bi Moskva podigla ulog, namećući troškove ne samo ukrajinskim oružanim snagama nego i civilima.