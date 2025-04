FOTO Pogledajte kako je Putin dočekao Trumpovog čovjeka u Moskvi: 'Kako ste, gospodine predsjedniče?'

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff u petak se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom, što je, kako je rekao Trump, ključan trenutak u diplomaciji čija je svrha okončati rat u Ukrajini. Witkoff se pojavio kao ključan američki sugovornik s Putinom dok Trump nastoji progurati sporazum o okončanju rata i već je održao tri duga sastanka s kremaljskim čelnikom.

U video zapisu koji je objavio Kremlj, Witkoff i Putin se rukuju i razmjenjuju kurtoaznosti prije nego što sjednu za suprotne strane bijeloga ovalnog stola. Putina su na sastanku pratili njegov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov i izaslanik za ulaganja Kiril Dmitriev. "Kako ste, gospodine predsjedniče?', kazao je Witkoff prilazeći Putinu.

🇷🇺🇺🇸 "How are you, Mr. President?" — With these words, Donald Trump’s special envoy, Steve Witkoff, greeted Vladimir Putin as their meeting began in the Kremlin.



Now, the REAL MAP will be presented on the TABLE ???? ))))))) https://t.co/klBXJteg9G pic.twitter.com/txkJFiXoRd