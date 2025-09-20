Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMOCIJA KNJIGE 'ČASNI SUDE, ZNAMO SE' U OSIJEKU

FOTO Suzana Lepan Štefančić: 'Polovicu karijere pratila sam proces Mamićima'

Osijek: Promocija knjige "Časni suče, znamo se" autorice Suzane Lepan Stefančić
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 08:34

Promocija je održana u pivnici Runda na Europskoj aveniji, a o knjizi su, uz autoricu, govorili urednik Mladen Miletić i novinar Saša Drinić

Nakon zagrebačke promocije, knjiga „Časni suče, znamo se“ Večernjakove novinarke Suzane Lepan Štefančić predstavljena je jučer i u Osijeku. Promocija je održana u pivnici Runda na Europskoj aveniji, a o knjizi su, uz autoricu, govorili urednik Mladen Miletić i novinar Saša Drinić.

Suzana Lepan Štefančić u novinarstvu je provela više od dva desetljeća, a ovo djelo rezultat je njezinog višegodišnjeg praćenja jednog od najintrigantnijih i najkompleksnijih sudskih procesa u Hrvatskoj – onog protiv braće Mamić. Kazneni progon traje već deset godina na Županijskom sudu u Osijeku, a dosad su pokrenuta dva velika procesa zbog izvlačenja novca iz Dinama, koja su otvorila i nove postupke, uključujući onaj protiv trojice osječkih sudaca optuženih za primanje mita.

Rezultat je to Suzaninog praćenja suđenja Mamićima za Večernji list, u kojem je provela 18 godina, kao dopisnica iz Osijeka.
- Čitavo sam desetljeće pratila proces Mamićima, dakle gotovo polovicu svoje novinarske karijere, i četvrtinu svoga života, što je zaista puno vremena. Scene kojima smo svjedočili u sudnici na trenutke su bile nadrealne,  pogotovo kada smo slušali iskaze pojedinih nogometaša, mahom svjetskih zvijezda. Suđenje Mamićima odavno je postalo društvena i pravosudna epopeja, a kolike je razmjere poprimila shvati se tek kad se sve stavi "na hrpu", u ovom slučaju u knjigu - poručila je autorica Lepan Štefančić. 

Na klupi za svjedoke izmijenio se niz poznatih nogometaša poput Luke Modrića, Vedrana Ćorluke, Dejana Lovrena, Marija Mandžukića i Eduarda da Silve. Knjiga ne zauzima stav za ili protiv Mamića, nego dokumentirano i kroz iskaze svjedoka donosi sliku jednog razdoblja hrvatskog pravosuđa.

Kako je bilo na promociji u Pivnici Runda, smještenoj preko puta sudske zgrade u kojoj se sve odigravalo, pogledajte u foto galeriji.

FOTO Pogledajte kako je bio na osječkoj premijeri knjige "Časni sude, znamo se"
Osijek: Promocija knjige "Časni suče, znamo se" autorice Suzane Lepan Stefančić
1/15
Ključne riječi
Osijek Časni suče, znamo se Suzana Lepan Štefančić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još