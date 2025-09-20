FOTO Suzana Lepan Štefančić: 'Polovicu karijere pratila sam proces Mamićima'

Nakon zagrebačke promocije, knjiga „Časni suče, znamo se“ Večernjakove novinarke Suzane Lepan Štefančić predstavljena je jučer i u Osijeku. Promocija je održana u pivnici Runda na Europskoj aveniji, a o knjizi su, uz autoricu, govorili urednik Mladen Miletić i novinar Saša Drinić.

Suzana Lepan Štefančić u novinarstvu je provela više od dva desetljeća, a ovo djelo rezultat je njezinog višegodišnjeg praćenja jednog od najintrigantnijih i najkompleksnijih sudskih procesa u Hrvatskoj – onog protiv braće Mamić. Kazneni progon traje već deset godina na Županijskom sudu u Osijeku, a dosad su pokrenuta dva velika procesa zbog izvlačenja novca iz Dinama, koja su otvorila i nove postupke, uključujući onaj protiv trojice osječkih sudaca optuženih za primanje mita.

Rezultat je to Suzaninog praćenja suđenja Mamićima za Večernji list, u kojem je provela 18 godina, kao dopisnica iz Osijeka.

- Čitavo sam desetljeće pratila proces Mamićima, dakle gotovo polovicu svoje novinarske karijere, i četvrtinu svoga života, što je zaista puno vremena. Scene kojima smo svjedočili u sudnici na trenutke su bile nadrealne, pogotovo kada smo slušali iskaze pojedinih nogometaša, mahom svjetskih zvijezda. Suđenje Mamićima odavno je postalo društvena i pravosudna epopeja, a kolike je razmjere poprimila shvati se tek kad se sve stavi "na hrpu", u ovom slučaju u knjigu - poručila je autorica Lepan Štefančić.

Na klupi za svjedoke izmijenio se niz poznatih nogometaša poput Luke Modrića, Vedrana Ćorluke, Dejana Lovrena, Marija Mandžukića i Eduarda da Silve. Knjiga ne zauzima stav za ili protiv Mamića, nego dokumentirano i kroz iskaze svjedoka donosi sliku jednog razdoblja hrvatskog pravosuđa.

Kako je bilo na promociji u Pivnici Runda, smještenoj preko puta sudske zgrade u kojoj se sve odigravalo, pogledajte u foto galeriji.