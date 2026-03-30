Summit na Bledu

Summit na Bledu: Kritičko razmišljanje i otpornost kao ključne vještine mladih za buduće poslove

Foto: promo
1/5
VL
Autor
promo
30.03.2026.
u 12:38

Future Leaders Summit nije bio još jedno događanje o obrazovanju, već ravnopravan razgovor o tome kakvu budućnost želimo, i tko će je oblikovati. Okupio je studente i učenike te akademsku i poslovnu zajednicu sa zajedničkim ciljem promišljanja o budućnosti obrazovanja i tržišta rada.

Future Leaders Summit na Bledu, u organizaciji Future Tense powered by Lürssen konferencije i IEDC - poslovne škole Bled, okupio je studente i učenike, kao i predstavnike akademske i poslovne zajednice, kako bi raspravljali o budućnosti obrazovanja i tržišta rada. Summit je bio prilika za ravnopravnu razmjenu ideja i mišljenja o ključnim izazovima s kojima se suočavamo te za razmatranje kako najbolje pripremiti mlade za svijet koji se ubrzano mijenja.

„Transformacija obrazovanja nije stvar instantnih promjena, već zahtijeva fokusiran i kontinuirani napor svih sektora društva. Ako želimo pripremiti mlade za budućnost, prvo moramo priznati da ih ne možemo pripremati sustavom iz prošlosti. Svijet se promijenio pa se treba promijeniti i škola kao njegov temelj.“, rekao je prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik Uprave IEDC - Poslovne škole Bled. Omazić je naglasio da se ne radi samo o tome što učimo, već i o tome kako učimo i kako te vještine primijeniti u stvarnom životu: „U svijetu u kojem će gotovo 40 % današnjih vještina u idućih 5 godina izgubiti na važnosti, najveća konkurentska prednost više nije znanje, nego sposobnost stalnog učenja i kontinuirana reinovacija sebe.“

Kroz predavanja i panel diskusiju, učenici, studenti, poslovna zajednica i predstavnici akademske zajednice raspravljali su o važnosti kritičkog i analitičkog razmišljanja, otpornosti i prilagodbi obrazovnog sustava za ubrzane tehnološke promjene. Sudionici su se inspirirali u radnim sesijama i govorima Korada Korlevića, edukatora i astronoma, prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, bivše rektorice i profesorice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te članice Upravnog odbora Lürssen Foundation, prof. dr. sc. Mislava Ante Omazića, predsjednika Uprave IEDC - Poslovne škole Bled te Milene Prodanić Tišma, osnivačice i ravnateljice škole Bright Horizons – Vedri obzori.

„Razmišljanje o budućnosti obrazovanja kreiralo je različite scenarije u rasponu od poželjnih i mudrih prilagodbi novim paradigmama komunikacije, učenja i istraživanja do onih koji u potpunosti podčinjavaju sustav obrazovanja, redefinirajući vrijednost diploma, kurikuluma i uključujući u obrazovani proces  ne-tradicionalne isporučitelje obrazovnih sadržaja. Europa ima posebnu odgovornost u tom procesu - ne samo očuvati svoje vrijednosti nego ih smisleno ugraditi u obrazovanje budućnosti jer se ovdje radi o najvažnijem poslu na svijetu.“, naglasila je prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te članice Upravnog odbora Lürssen Foundation.

„Danas je jasno da obrazovanje nije samo priprema za prvi posao. Ono oblikuje kako razmišljamo, kako surađujemo i kakvo društvo ostavljamo iza sebe“, istaknula je Manuela Šola, vlasnica agencije Komunikacijski laboratorij i pokretačica Future Tense powered by Lürssen konferencije. Ovaj događaj pružio je platformu za otvoreni dijalog između onih koji dolaze na tržište rada i onih koji ga oblikuju.

Obrazovni sustav mora osnažiti mlade ne samo znanjem, nego sposobnošću da preuzmu odgovornost, oblikuju promjene i vode u svijetu koji se stalno redefinira. Prvi Future Leaders Summit pokazao je da upravo suradnja između obrazovanja, poslovnog sektora i različitih generacija stvara temelje za otpornije i relevantnije društvo. Upravo se ta energija i otvoreni dijalog započet na Future Leaders Summitu nastavljaju i produbljuju na Future Tense powered by Lürssen konferenciji, gdje se ista pitanja promatraju iz globalne, strateške perspektive.

22. travnja u Zagrebu, na Future Tense powered by Lürssen konferenciji, govorit će Mikko Hyppönen, globalni stručnjak za kibernetičku sigurnost, futurolog Rik Vera, dr. sc. Susanna Søberg na temu dugovječnosti, Simon J. Evenett o geopolitici, a o održivim praksama i transformaciji tradicionalnih industrija govorit će Märtha Rehnberg.

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC -Poslovnom školom Bled, Udrugom za promociju pametnih industrija te Europskim forumom potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove. 

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Future Tense konferencije.

PR promo

