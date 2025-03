FOTO Ovo je mjesto pada aviona koji je poletio iz Zagreba, prepolovio je kolibu: 'Pilotu još uvijek nema traga'

Mali zrakoplov Mooney Ovation M20R, koji je poletio iz Zagreba, nestao je jutros s radara , izvijestio je slovenski portal 24ur. Prema podacima s portala Flightradar24, letalo je nestalo u ponedjeljak oko 9:30 sati u području Velike planine u Sloveniji. Lokalni mediji prenose da je u zrakoplovu bila samo jedna osoba.

Nakon gubitka kontakta s radarskim sustavom, odmah je pokrenuta potraga. Spasilačke ekipe usmjerile su se na područje Velike planine, gdje su nešto poslije 12:30 pronašle dijelove zrakoplova. Letalo je udarilo u kuću koja pripada Fakultetu za strojarstvo u Ljubljani. Prema izvještajima vatrogasaca, kuća je gotovo prepolovljena, a pronađeni su dijelovi poput krila i kotača zrakoplova. Iako su se počeli pojavljivati izvještaji kako bi cijela letjelica moglo biti unutar kuće, policija ovu informaciju nije službeno potvrdila, naglasivši kako potraga i dalje traje.

Policija je tijekom poslijepodneva potvrdila da su aktivnosti spasilačkih službi još uvijek u tijeku i da će biti nastavljene kroz noć te tijekom sutrašnjeg dana. Unatoč pronalasku dijelova zrakoplova, pilot još uvijek nije lociran. Vremenski uvjeti na terenu otežavaju daljnje pretrage jer loša vidljivost i nepristupačnost područja usporavaju rad spasilačkih ekipa, uključujući helikoptere.

Kako su izvijestili iz policije, zrakoplov s američkom registracijom počeo se spuštati u spirali s visine od 2500 metara. Komunikacija s letalom bila je prekinuta u okolici Velike planine, a potraga je otežana zbog lošeg vremena i slabih vidljivosti. U nesreći je, kako prenose mediji, bila samo jedna osoba u zrakoplovu.

Kako smo i ranije pisali iz 24ur tvrde da su dobili snimku komunikacije između kontrole letenja, pilota nestalog zrakoplova i spasilaca koji su tragali za nestalim zrakoplovom na području Velike planine. Pilot je kontaktirao slovenske kontrolore i rekao da želi ići na ulazno-izlaznu točku sjeverno od Jesenica. Kontrolor mu je to potvrdio. Nekoliko minuta kasnije pilot N595RJ nazvao je kontrolora, no veza je prekinuta prije nego što je uspio izgovoriti svoj identifikacijski kod: "Ljubljana, N595R..." Kontrolor mu govori da nastavi, ali pilot ne odgovara. Zatim ga zove još nekoliko puta, ali bezuspješno.

Nešto kasnije na frekvenciji se pojavljuje helikopter Cougar i kaže: "Čuo sam da imaš problema s jednim avionom... Velika planina?"

Zatim ulazi kontrolor i kaže: "Da, Cougar 3, ako idu naprijed u tom smjeru, otprilike, to jest, 6 milja u tom smjeru, 5 stupnjeva udesno." Posada Cougara odgovara: "OK, 5 stupnjeva desno i 6 milja u tom smjeru, idemo dalje... Ali nalazimo se na visini od 2600 stopa (oko 800 metara), odmah ispod baze oblaka." Kontrolor pita: "Cougar 3, kakva je vidljivost? Ovdje pada kiša, vidljivost je 5 kilometara." Cougar nastavlja tražiti nestali avion i pita kontrolora na kojoj ga je visini posljednji put vidio. On odgovara: "8000 stopa (oko 2500 metara). Visina je brzo opadala, a avion je kružio." Na to pilot Cougara samo kaže: "Prihvaćeno..."