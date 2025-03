Pronađeni dijelovi nestalog aviona, pilot prije toga razgovarao s kontrolorom leta, tražio ga jednu stvar

Vijest o nestalom malom zrakoplovu koju su jutros prenijeli slovenski mediji dobila je svoj nastavak. Naime, ljubljanska policijska uprava priopćila je da im je nestanak letjelice dojavljen oko 9.30 sati. Zrakoplov je poletio iz Zagreba, komunikacija s kontrolom zračnog prometa bila je prekinuta, a u letjelici je bio samo pilot.

Mali zrakoplov Mooney Ovation M20R nestao je na području Velike planine i navodno se počeo spiralno spuštati, piše 24ur pa dodaje da su spasioci pronašli dijelove zrakoplova koji su udarili u jednu od građevina nešto poslije 12.30 sati. Još uvijek traže kokpit.

Prema informacijama slovenskih medija, radi se o letjelici američkih registracija koja se navodno spiralno spustila s visine od 2,5 km (8000 ft). S obzirom na to da još cijeli zrakoplov nije pronađen, aktivnosti potrage se nastavljaju. Potragu otežava izrazito loše vrijeme i slaba vidljivost, što također otežava let spasilačkim helikopterima. Prema informacijama koje daje 24ur, do pada zrakoplova gotovo je sigurno došlo zbog prostorne dezorijentiranosti u lošem vremenu. Istražitelji Službe za istraživanje zračnih, pomorskih i željezničkih nesreća i incidenata Ministarstva infrastrukture rekli su nam da su u pripravnosti da izađu na teren čim se zrakoplov locira.

Iz 24ur tvrde da su dobili snimku komunikacije između kontrole letenja, pilota nestalog zrakoplova i spasilaca koji su tragali za nestalim zrakoplovom na području Velike planine. Pilot je kontaktirao slovenske kontrolore i rekao da želi ići na ulazno-izlaznu točku sjeverno od Jesenica. Kontrolor mu je to potvrdio. Nekoliko minuta kasnije pilot N595RJ nazvao je kontrolora, no veza je prekinuta prije nego što je uspio izgovoriti svoj identifikacijski kod: "Ljubljana, N595R..." Kontrolor mu govori da nastavi, ali pilot ne odgovara. Zatim ga zove još nekoliko puta, ali bezuspješno.

Nešto kasnije na frekvenciji se pojavljuje helikopter Cougar i kaže: "Čuo sam da imaš problema s jednim avionom... Velika planina?"

Zatim ulazi kontrolor i kaže: "Da, Cougar 3, ako idu naprijed u tom smjeru, otprilike, to jest, 6 milja u tom smjeru, 5 stupnjeva udesno."

Posada Cougara odgovara: "OK, 5 stupnjeva desno i 6 milja u tom smjeru, idemo dalje... Ali nalazimo se na visini od 2600 stopa (oko 800 metara), odmah ispod baze oblaka."

Kontrolor pita: "Cougar 3, kakva je vidljivost? Ovdje pada kiša, vidljivost je 5 kilometara."

Cougar nastavlja tražiti nestali avion i pita kontrolora na kojoj ga je visini posljednji put vidio.

On odgovara: "8000 stopa (oko 2500 metara). Visina je brzo opadala, a avion je kružio."

Na to pilot Cougara samo kaže: "Prihvaćeno..."

