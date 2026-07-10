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KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Istraga: Je li i gradonačelnik Buja pogodovao i uzimao mito

Rijeka: Uhićeni gradonačelnik Buja doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Autor
Snježana Bičak
10.07.2026.
u 18:00

Pretresi i provođenje dokaznih radnji na više adresa u Bujama, ne samo u kući gradonačelnika Fabrizija Vižintina, već i nekih poduzetnika, trebali bi rasvijetliti priču prije podizanja optužnice

Informacija da su u Bujama u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, koju je jučer objavio USKOK, skrenula je pozornost na slučaj koji već neko vrijeme potresa ovaj istarski gradić. Uhićenja i hitne dokazne radnje provodio je PNUSKOK po nalogu USKOK-a, dok je tijekom dana u riječkom uredu USKOK-a ispitano više osumnjičenika.

Svi bi oni trebali pomoći istražiteljima u rasvjetljavanju slučaja koji je već tijekom godine punio novinske stupce, a u kojem je glavnu ulogu imala Jelena Perossa, bivša vršiteljica dužnosti pročelnice u gradskoj upravi Buja. Zbog sumnjivih poslova povezanih s preprodajom nekretnina prozvana je "kraljicom urbanizacije".

Jelena Perossa postala je dio policijske istrage nakon što je početkom prošle godine otkriven skandal s prenamjenom zemljišta u Istri. Istraživano je tada i po kojoj je cijeni obitelj Kekin kupila zemljište kod Buja. Neovisno o obitelji Kekin, istraga je pokazala da pročelnica ima razgranatu poslovnu dinamiku mešetarenja zemljištem koje je kupovala jeftinije, a prodavala za daleko veće iznose. Portal Istra24 još je lani razotkrio poslovnu shemu koju je imala sa suprugom Denisom Perossa, koji je godinama kupovao jeftina poljoprivredna zemljišta koja bi potom, zahvaljujući odlukama odjela koji je vodila njegova supruga, preko noći postajala atraktivne građevinske i turističke zone koje su, potom, mogli daleko bolje unovčiti.

Procijenjeno je da je obitelj Perossa tako stekla imovinu vrijednu čak tri milijuna eura, a samo jednu od tako urbaniziranih parcela prodavali su za 1,500.000 eura. Osim toga, Perossa je bila visoko pozicionirana u IDS-u, a otkriveno je i da je uz plaću pročelnice zaradila dodatnih 27.000 eura prevođenjem za Grad Buje. Ovi su poslovi svakako bili i dio istrage koju policija, odnosno PNUSKOK i USKOK provode već gotovo dvije godine i koja se, ovisno o nalazima, širi. Ovoga puta Jelena Perossa nije među uhićenima, budući da je s lisicama na rukama na ispitivanju u USKOK-u završila početkom prošle godine. Prema neslužbenim informacijama, aktualna istraga obuhvatila je gradonačelnika Buja Fabrizija Vižintina, i to zbog sumnji u malverzacije povezane s nekretninama te izvođenjem radova na tim turistički i poslovno atraktivnim lokacijama.

Pretresi i provođenje dokaznih radnji na više adresa u Bujama, ne samo u kući gradonačelnika, već i nekih poduzetnika, trebali bi rasvijetliti priču prije podizanja optužnice. I ovaj krak istrage, naime, odnosi se na sumnju na kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti i primanja mita, a ovoga je puta u središtu slučaja prvi čovjek grada, stranački kolega Jelene Perossa, s obzirom na to da su oboje na funkcije došli kao članovi IDS-a. 
Nova USKOK-ova uhićenja, cure detalji akcije i tko je na meti istražitelja
Ključne riječi
Fabrizio Vižintin istraga Denis Perossa Jelena Perossa PNUSKOK Buje USKOK

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
19:15 10.07.2026.

Ivana i Mile Kekin su uhvačeni u lopovluku gdje su kupili zemljište po namještenoj cijeni a sada padaju i gradonačelnik sa suradnicima..

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