Donosimo cijeli tekst Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini

Nakon gotovo mjesec dana pregovora, HDZ i Domovinski pokret usuglasili su tekst rezolucije kojom žele ojačati politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te spriječiti njihovo preglasavanje pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Prijedlog rezolucije u petak je upućen u saborsku proceduru, a obrazložio ga je potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.

Dokument naglašava da predložena rezolucija ne zadire u unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine niti dovodi u pitanje njezin suverenitet i teritorijalni integritet, već predstavlja politički akt kojim Hrvatski sabor potvrđuje potporu legitimnom političkom predstavljanju Hrvata u BiH, nastavku reformskih procesa i razvoju dobrosusjedskih odnosa između dviju država.

U nastavku donosimo tekst Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini:

Hrvatski sabor ocjenjuje da, u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne ostvaruje u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost niti se može smatrati u potpunosti jednakopravnim s ostala dva konstitutivna naroda, što to pitanje čini predmetom legitimnoga interesa Republike Hrvatske. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja političke, projektne i financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini radi osnaživanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, u skladu s Deklaracijom Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iz 2018. (NN118/2018). Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkoga sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Hrvatski sabor pritom podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske da, u skladu s hrvatskim nacionalnim interesima, nastavi aktivno podupirati Bosnu i Hercegovinu na njezinu europskom putu te da nastavi dijeliti svoja iskustva i znanja kako bi pospješila provedbu reformi, čuvajući pritom višenacionalni karakter zemlje s ciljem trajnog osiguravanja političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, u skladu s načelima federalizma, jednakosti i nediskriminacije. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na korištenje svih raspoloživih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor s osobitom pozornošću prati izborne procese u Bosni i Hercegovini te pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, izaslanika u domovima naroda te drugim tijelima. Hrvatski sabor potiče pripadnike hrvatskog naroda koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine da ostvare svoje biračko pravo u Bosni i Hercegovini na predstojećim općim izborima (4. listopada 2026.) kako bi izrazili svoju političku volju radi ostvarivanja svoje legitimne zastupljenosti. Hrvatski sabor poziva sve državne institucije Republike Hrvatske na nastavak suradnje s Hrvatskim narodnim saborom Bosne i Hercegovine i podrške njegovu radu. Hrvatski sabor poziva na nastavak suradnje s Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine – Zastupničkim domom i Domom naroda – kao i s ostalim institucijama uključenim u međupalamentarni oblik suradnje, koji se ostvaruju kroz parlamentarne odbore, skupine prijateljstva kao i kroz sva ostala tijela i oblike parlamentarne suradnje.

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