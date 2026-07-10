Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJEDLOG U SABORSKOJ PROCEDURI

Donosimo cijeli tekst Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini

Zagreb: Sabor o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autori: Iva Boban Valečić, Gabrijela Čuljak Jurić
10.07.2026.
u 17:37

U obrazloženju prijedloga navodi se da Republika Hrvatska, kao supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma te temeljem Ustava Republike Hrvatske, ima legitimno pravo i odgovornost voditi brigu o političkom položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

Nakon gotovo mjesec dana pregovora, HDZ i Domovinski pokret usuglasili su tekst rezolucije kojom žele ojačati politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te spriječiti njihovo preglasavanje pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Prijedlog rezolucije u petak je upućen u saborsku proceduru, a obrazložio ga je potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.

Dokument naglašava da predložena rezolucija ne zadire u unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine niti dovodi u pitanje njezin suverenitet i teritorijalni integritet, već predstavlja politički akt kojim Hrvatski sabor potvrđuje potporu legitimnom političkom predstavljanju Hrvata u BiH, nastavku reformskih procesa i razvoju dobrosusjedskih odnosa između dviju država. 

U nastavku donosimo tekst Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini: 

  1. Hrvatski sabor ocjenjuje da, u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne ostvaruje u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost niti se može smatrati u potpunosti jednakopravnim s ostala dva konstitutivna naroda, što to pitanje čini predmetom legitimnoga interesa Republike Hrvatske.
  2. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja političke, projektne i financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini radi osnaživanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, u skladu s Deklaracijom Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iz 2018. (NN118/2018).
  3. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkoga sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Hrvatski sabor pritom podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.
  4. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske da, u skladu s hrvatskim nacionalnim interesima, nastavi aktivno podupirati Bosnu i Hercegovinu na njezinu europskom putu te da nastavi dijeliti svoja iskustva i znanja kako bi pospješila provedbu reformi, čuvajući pritom višenacionalni karakter zemlje s ciljem trajnog osiguravanja političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, u skladu s načelima federalizma, jednakosti i nediskriminacije.
  5. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na korištenje svih raspoloživih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini.
  6. Hrvatski sabor s osobitom pozornošću prati izborne procese u Bosni i Hercegovini te pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, izaslanika u domovima naroda te drugim tijelima.
  7. Hrvatski sabor potiče pripadnike hrvatskog naroda koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine da ostvare svoje biračko pravo u Bosni i Hercegovini na predstojećim općim izborima (4. listopada 2026.) kako bi izrazili svoju političku volju radi ostvarivanja svoje legitimne zastupljenosti.
  8. Hrvatski sabor poziva sve državne institucije Republike Hrvatske na nastavak suradnje s Hrvatskim narodnim saborom Bosne i Hercegovine i podrške njegovu radu.
  9. Hrvatski sabor poziva na nastavak suradnje s Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine – Zastupničkim domom i Domom naroda – kao i s ostalim institucijama uključenim u međupalamentarni oblik suradnje, koji se ostvaruju kroz parlamentarne odbore, skupine prijateljstva kao i kroz sva ostala tijela i oblike parlamentarne suradnje.

Još više detalja možete pronaći ovdje

Ključne riječi
Domovinski pokret Ivan Penava Hrvati u BiH rezolucija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!