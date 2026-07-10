Josip Jurčević: Nemam informacije o uhićenju sina, sve je to hibridna operacija

Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević rekao je u petak da nema informacija o uhićenju svojega sina te da je tu vijest saznao iz medija, pri čemu je medijske napise i objavu identiteta ocijenio "hibridnom operacijom" usmjerene protiv njega zbog govora o sustavnoj političkoj korupciji. "Nemam nikakve informacije. Prva informacija došla mi je sinoć kada je to objavljeno u medijima, nisam se nimalo uzbudio niti sam tim tragom išao zvati sina, koji je punoljetna osoba", poručio je.

Ne zna, odgovorio je, nalazi li mu se sin trenutno u zatvoru. Zagrebačka policija je, ne navodeći identitete, izvijestila da se 22-godišnjaka sumnjiči da je s 28-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem u veljači ove godine sudjelovao u iznuđivanju i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja.

"Ako se bilo što dogodilo, naravno da mi je kao ocu žao, ali sva su moja djeca punoljetne osobe, odgovorni su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao", kazao je. Jurčević smatra da je objava te informacije, identiteta koji se ne spominje u policijskom izvješću, politički motivirana te ju povezuje s konferencijom za novinare održanom dan ranije.

"Mislim da je ovo hibridna operacija. Neki mediji nisu prenijeli jučerašnju konferenciju za novinare, ali su objavili ovu informaciju bez ikakvih službenih policijskih ili drugih izvješća. Smatram da je povod upravo ono o čemu sam jučer govorio i da je usmjereno protiv mene. To je duboka država", rekao je.

Na konferenciji je, kako je naveo, upozorio na "sustavnu političku korupciju" i ustvrdio da se pokušava "okupirati hrvatski znanstveni i akademski sustav". "Jučer smo ukazali na nešto što je ključno, da je hrvatski znanstveni i akademski sustav jedini sposoban razumjeti genezu sustavne političke korupcije i suprotstaviti joj se. Upravo zato smatram da se sada pokušava neutralizirati ta tema", rekao je.

Istaknuo je da vjeruje u profesionalnost policijskih službenika, ali ne i političkog vodstva sustava. "Vjerujem hrvatskoj policiji i policajcima, koji su stručni i profesionalni. Ne vjerujem onima koji vode sustav, ali čekam da se institucije očituju i da javnost dobije službene informacije", rekao je. Ponovno je ustvrdio da medijski interes za slučaj smatra dijelom šireg političkog konteksta. "Očekujem da će se javnost upoznati i s onim o čemu sam govorio na jučerašnjoj konferenciji, a ne samo s ovom pričom koja se pojavila bez službenih izvora", rekao je.

Zvonimir Troskot uime Kluba Mosta, čiji je Jurčević član, ne vidi razloga da bi ovaj događaj štetno utjecao na njihov Klub jer, naglašava, ne može Jurčević odgovarati za dijela svoga punoljetnog sina.