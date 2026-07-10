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ORGANIZIRALI 50 TURISTIČKIH AMBULANTI

U tjedan dana 1159 turista u samo dvije ambulante

U organizaciji Doma zdravlja Šibenik s radom je počela izdvojena dežurna ambulanta
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
10.07.2026.
u 17:37

Ministrica Hrstić: Turističke ambulante rasterećuju sustav, mobilne ordinacije stižu i do najudaljenijih mjesta

Ministrica Irena Hrstić obišla je danas istarske turističke ambulante i mobilnu ambulantu, jednu od 33 koje su za 20 županija nabavljene s 5,3 milijuna eura iz NPOO-a. Ministrica se pohvalila kako ambulanta na kotačima, vrijedna više od 160.000 eura, donosi zdravstvenu skrb na istočnu obalu poluotoka mještanima i pojačanje je ljetne mreže zdravstvene zaštite turista. Turističke ambulante treću godinu zaredom organizira Ministarstvo zdravstva i HZZO u suradnji sa županijama i domovima zdravlja.

Plan je da u se 11 županija ovog ljeta organiziraju 62 turističke ambulante, a u srpnju su one organizirane na 50 lokacija. U Istarskoj su županiji na pet lokacija: Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Labin, kao i u Primorsko-goranskoj: Crikvenica, Grad Rab, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Opatija) i u Ličko-senjskoj: Gospić, Karlobag, Senj, Novalja, Mukinje-Plitvička jezera. U Zadarskoj županiji turističke ambulante su na šest lokacija: Starigrad Paklenica, Zadar, Vir, Pag, Neviđane, Biograd, u Šibensko-kninskoj rade u Šibeniku, Vodicama, Tisnom, Rogoznici i Primoštenu. U Splitsko-dalmatinskoj nalaze se na dvije lokacije u Gradu Splitu te u Trogiru, Omišu, Makarskoj i Gradu Hvaru. Čak 12 ih je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: Dubrovnik-Lopud, Šipan, Orebić, Vela Luka, Mljet, Ston, Koločep, Korčula, Trpanj, Ploče, Opuzen, Lastovo. Tri su turističke ambulante u Karlovačkoj županiji, i to u Slunju, Rakovici i Ozlju te po jedna u Krapinsko-zagorskoj (Marija Bistrica), Bjelovarsko-bilogorskoj (Bjelovar) te Osječko-baranjskoj županiji (Osijek).

Rad dodatnih privremenih timova organizira se uključivanjem radnika domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova te angažiranjem liječnika umirovljenika, a kada je to moguće, zapošljava se dodatno osoblje. Turističke ambulante otpočetka pokazuju da su itekako potrebne: do 7. srpnja u Poreču su turistima pružene 683 usluge, a u Puli 476.

Lani je od travnja do kolovoza u devet županija s dodatnim timovima boravilo 16,2 milijuna turista, koji su zdravstvenu pomoć zatražili više od 120 tisuća puta. Više od 15.200 tih dolazaka preuzele su turističke ambulante. Istra je i tu na vrhu: lani je ugostila 4,6 milijuna turista i zabilježila 19.536 zbrinjavanja, od toga 5740 u turističkim ambulantama.Broj turističkih ambulanti povećava se; lani ih je bilo 40, a 2024. godine 37. Ukupna ulaganja u opremu i uređenje turističkih ambulanti u posljednje tri godine iznose nešto više od 620.000,00 eura. HZZO je i ove godine dodatnim timovima osigurao pristup CEZIH-u, čime je omogućeno izdavanje recepata i uputnica.

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U organizaciji Doma zdravlja Šibenik s radom je počela izdvojena dežurna ambulanta
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Ključne riječi
Irena Hrstić turističke ambulante turistička sezona

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