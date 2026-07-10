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PREDAO SE

FOTO Muškarac s bombom prijetio u blizini osnovne škole u Zagrebu, policija zatvorila okolne ulice

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 17:39

Na teren je izašao velik broj policijskih službenika koji su osigurali šire područje i uspostavili sigurnosni pojas.

Muškarac je danas poslijepodne prijetio bombom u zagrebačkom naselju Utrine, a prema posljednjim informacijama uhićen je. 

Kako piše 24sata, incident se dogodio u blizini osnovne škole, gdje je muškarac navodno izvukao osigurač iz bombe i prijetio da će se raznijeti. Zbog sigurnosti građana policija je odmah ogradila područje oko škole, dječjeg vrtića i okolnih zgrada te zatvorila okolne ulice. Deseci policajaca okupirali su naselje i ulice, nakon čega se muškarac koji je sjedio na klupi i držao bombu, predao.

Iz policije su tijekom intervencije potvrdili da muškarac kod sebe ima eksplozivnu napravu, a na teren je upućen veći broj policijskih službenika. Muškarac je brzom intervencijom policije nedugo nakon izlaska na teren uhićen. 

FOTO Muškarac s bombom prijeti u blizini osnovne škole
Nova najnovija fotografija
1/8

Ključne riječi
bomba Zagreb policija

Komentara 2

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Avatar Scuderia
Scuderia
17:33 10.07.2026.

Svaki dan, svaki dan.... Doslovno smo u Europi uveli američke probleme od prije 20-30 godina. Luđaci na cestama, luđaci u automobilima, luđaci u selima, gradovima...

Avatar KMJ
KMJ
17:33 10.07.2026.

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