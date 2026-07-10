FOTO Muškarac s bombom prijetio u blizini osnovne škole u Zagrebu, policija zatvorila okolne ulice

Muškarac je danas poslijepodne prijetio bombom u zagrebačkom naselju Utrine, a prema posljednjim informacijama uhićen je.
Kako piše 24sata, incident se dogodio u blizini osnovne škole, gdje je muškarac navodno izvukao osigurač iz bombe i prijetio da će se raznijeti. Zbog sigurnosti građana policija je odmah ogradila područje oko škole, dječjeg vrtića i okolnih zgrada te zatvorila okolne ulice. Deseci policajaca okupirali su naselje i ulice, nakon čega se muškarac koji je sjedio na klupi i držao bombu, predao.
Iz policije su tijekom intervencije potvrdili da muškarac kod sebe ima eksplozivnu napravu, a na teren je upućen veći broj policijskih službenika. Muškarac je brzom intervencijom policije nedugo nakon izlaska na teren uhićen.FOTO Muškarac s bombom prijeti u blizini osnovne škole
RADOVI U PUNOM JEKU
FOTO Stadion u Kranjčevićevoj već izgleda kao prava ljepotica! 'Raste' iz dana u dan, pogledajte fotografije
6
U PULI
FOTO Wow! Naša najzgodnija zastupnica pokazala duboki dekolte i vitku figuru, privukla sve poglede
prehrambena industrija
Svaki dan, svaki dan.... Doslovno smo u Europi uveli američke probleme od prije 20-30 godina. Luđaci na cestama, luđaci u automobilima, luđaci u selima, gradovima...