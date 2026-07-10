FOTO Muškarac s bombom prijetio u blizini osnovne škole u Zagrebu, policija zatvorila okolne ulice

Muškarac je danas poslijepodne prijetio bombom u zagrebačkom naselju Utrine, a prema posljednjim informacijama uhićen je.

Kako piše 24sata, incident se dogodio u blizini osnovne škole, gdje je muškarac navodno izvukao osigurač iz bombe i prijetio da će se raznijeti. Zbog sigurnosti građana policija je odmah ogradila područje oko škole, dječjeg vrtića i okolnih zgrada te zatvorila okolne ulice. Deseci policajaca okupirali su naselje i ulice, nakon čega se muškarac koji je sjedio na klupi i držao bombu, predao.

Iz policije su tijekom intervencije potvrdili da muškarac kod sebe ima eksplozivnu napravu, a na teren je upućen veći broj policijskih službenika. Muškarac je brzom intervencijom policije nedugo nakon izlaska na teren uhićen.