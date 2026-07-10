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VOZAČIMA STIŽE POSKUPLJENJE

Poskupljuje gorivo, osobito dizel. Objavljene nove cijene

Zagreb: Nove cijene goriva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 14:44

Vlada bi službenu odluku trebala donijeti i objaviti nakon telefonske sjednice zakazane za ponedjeljak.

Vozače bi od utorka, 14. srpnja, moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama RTL-a Danas, cijene svih najprodavanijih naftnih derivata trebale bi porasti, pri čemu se najveće povećanje očekuje kod eurodizela i plavog dizela. Litra eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za tri centa te bi nova cijena iznosila 1,57 eura. Znatno veći rast predviđa se za eurodizel, koji bi mogao biti skuplji za osam centi i prodavati se po cijeni od 1,62 eura za litru.

Jednako povećanje očekuje se i kod plavog dizela. Njegova bi cijena od utorka trebala iznositi 1,04 eura po litri, što je osam centi više u odnosu na trenutačnu cijenu. Poskupljenje bi trebalo zahvatiti i ukapljeni naftni plin. UNP koji se prodaje u bocama mogao bi poskupjeti za dva centa, na 1,81 euro po kilogramu. Za isti iznos trebala bi porasti i cijena UNP-a za spremnike, koja bi ubuduće iznosila 1,23 eura po kilogramu.

Riječ je zasad o neslužbenim izračunima pa konačne cijene još nisu potvrđene i mogu se promijeniti. Vlada bi službenu odluku trebala donijeti i objaviti nakon telefonske sjednice zakazane za ponedjeljak.
Ključne riječi
Vlada cijene poskupljenje gorivo

Komentara 3

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Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
14:54 10.07.2026.

Neka nema ruskog dizela pa kako god!

GA
Gale007
16:04 10.07.2026.

Sta ce nam Rusko gorivo kad smo bogati? Baaahahaha!! Bravo za Europske lidere!

GE
Gegur
15:52 10.07.2026.

Ako su na automobilu strane tablice neka gorivo bude 2.5 eura za nas dublo manje

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