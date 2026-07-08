Milanović upozorio NATO na Srbiju: 'Čudno se ponašaju, nadam se da neće nabaviti nosač aviona na kotačima jer mora nemaju'

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je nakon sastanka na vrhu NATO-a u Ankari da Hrvatska mora ostati lojalna i korektna prema saveznicama, ali istodobno čvrsto voditi računa o vlastitim interesima. Ponovio je da Hrvatska neće sudjelovati u Koaliciji voljnih te upozorio na ponašanje Srbije, za koju je rekao da se "ponaša čudno" zbog intenzivnog naoružavanja. "Hrvatska pozicija je biti lojalan i fer prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači da nas nema u Koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima. Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, nekada i sama za sebe loše obračunavala, ali se sada nadam da je došlo razdoblje u kojem ćemo koristiti benefite onoga što je najvažnije, a to je pozicija. Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti", rekao je Milanović nakon NATO summita.

Govoreći o Srbiji, predsjednik je kazao da je na sastanku NATO čelnika govorio i o situaciji u hrvatskom susjedstvu. Posebno je istaknuo srbijansko naoružavanje i kupovinu različitih vojnih sustava. "Spomenuo sam i ono što u zadnje vrijeme izvodi Srbija s naoružavanjem i kupovinom razno raznih sustava. Srbija se ponaša čudno. Nadam se da neće nabaviti nosač aviona na kotačima jer mora nemaju. Pitanje koje se uvijek mora postaviti je što će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnji i kako to misliš iskoristiti?", rekao je Milanović. Dodao je da će Hrvatska kao država na to morati odgovoriti vlastitim opremanjem. "NATO to mora znati i o tome treba razgovarati. Moja dužnost je da o tome govorim", poručio je predsjednik.

Milanović se osvrnuo i na Koaliciju voljnih, rekavši da su je na summitu spominjali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, koje je opisao kao ljude koji su tu ideju osmislili, ali "bez forme i jasnoće". "Zato unutra i ne možemo biti. Ta ideja o zapadnom prisustvu u Ukrajini nakon nekakvog mirovnog sporazuma koji će doći vrlo je opasna, nerazrađena i nesigurna", rekao je Milanović. Komentirajući nastup američkog predsjednika Donalda Trumpa, Milanović je ocijenio da je Trump u ovom formatu bio "najiskreniji". Kazao je da Trump "ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i tom smislu zastupa američke interese". "S punim poštovanjem govori o Putinu, Xiju kao i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom", rekao je Milanović. Govoreći o ratu u Ukrajini, hrvatski predsjednik istaknuo je da je Ukrajinu spasila njezina vojska. Rekao je da se radi o stotinama tisuća ljudi koji se bore, među kojima su mnogi mobilizirani i protiv svoje volje, te dodao da će se u jednom trenutku morati "podvući crta".

"Ukrajina ima vojsku i to ju je spasilo, hrabra je i napredna. Govorimo o stotinama tisuća mladih i ne tako mladih muškaraca koji se bore, od kojih su mnogi mobilizirani i protiv svoje volje, ali država je nekada tako funkcionirala. Tako ne funkcionira niti jedna država koju mi poznajemo. Niti jedna država u NATO-u nema značajan broj vojnika, ne može ih imati jer ne postoje. Rusija ih ima na neki način za sada i uspijeva ih bez mobilizacije okupiti i to je opasnost, imaju milijun ljudi na plači. To će u jednom trenutku morati stati, morat će se podvući crta. Ja se nadam da će Ukrajina to izdržati", izjavio je Milanović. Predsjednik je rekao i da se na summitu slabo govorilo o diplomaciji. Upozorio je da se mora voditi računa o ruskom nuklearnom potencijalu, ali i dodao da ne vjeruje da bi se Rusija usudila "taknuti u europsko". Komentirajući napetosti između Trumpa i NATO saveznika, rekao je da se nada da će se NATO održati, "ali bez SAD-a to nema smisla".

Osvrnuo se i na izdvajanja za obranu, rekavši da je prvi put čuo kako "pet posto ili dva posto ne znači ništa", nego da su ključne sposobnosti koje se novcem kupuju jer cijene snažno rastu. Podržao je namjeru nabave transportnog aviona za Hrvatsku vojsku, ali je dodao kako se nada da u tome sudjeluje i Glavni stožer. "Ministar Anušić se hvalio da kupujemo neki avion. Ja sam tražio da to bude jedan od naših prioriteta jer nemamo ništa. Oni će osigurati sredstva, je li to najbolji način? Nadam se da u tom sudjeluje i Glavni stožer i da to nije nečija egzibicija. Da se uzme na leasing Airbus, koji će nam dati Francuzi kada nam bude trebalo. Sada ćemo vidjeti i kako ide ovaj ciklus održavanja motora na Rafalima, koji dolazi, i koliko će naši strateški parteri biti u stanju udovoljiti našim potrebama. To je jako važno“, rekao je Milanović. Predsjednik je ponovio da je hrvatska pozicija, s obzirom na političku geografiju i položaj, povoljnija od pozicije nekih drugih članica Saveza. Rekao je da je njegov zadatak iz toga izvući maksimalnu korist za Hrvatsku, a ne “kao papagaj” ponavljati poruke koje će se svidjeti Ursuli von der Leyen.

"Moj zadatak kao predsjednika države je da iz toga izvučem maksimalan benefit za naš narod, a ne da se guram i da kao papagaj ponavljam deset rečenica koje će se dopasti Ursuli von der Leyen. Politika uključuje i razmišljanje i dileme pa i ovo s tim nesretnim mimohodom koji je obična parada za jednog čovjeka koji odlazi s mjesta predsjednika. Što bi mi rekli ljudi u Hrvatskoj da sam to odobrio?", rekao je Milanović. Otkrio je i da nije razgovarao s francuskim predsjednikom Macronom. "Sve je jasno, respect, ali poštuj i ti mene", rekao je. Milanović je komentirao i mogućnost izlaska na parlamentarne izbore, poručivši da je to sada nemoguće jer je dobio novi predsjednički mandat i dužan ga je odraditi do kraja.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Tomislav Bušljeta/NATO

"To je nemoguće. Izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, imam još godinu i pol dana mandata. 2024. godine je bilo bitno drukčije jer sam bio na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto potpuno zakonito, ustavno. Međutim, organizirano zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci. To ne mislim ponavljati. Nakon toga sam se opet kandidirao za predsjednika, tražio sam franšizu hrvatskih građana i oni su mi je dali i to prilično uvjerljivo. I ja sada nemam pravo odstupiti što god mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. To je moja patriotska i poslovna dužnost. Ja moram dočekati mandat do kraja", izjavio je Milanović. Na kraju je govorio i o tome tko predstavlja Hrvatsku na sastancima NATO-a. Rekao je da u Ustavu ne stoji izričito da Hrvatsku na sastancima NATO-a predstavlja predsjednik, ali da može zamisliti i premijera na tom mjestu.

"Ja sam danas bio ovdje. U Ustavu nigdje izričito ne stoji da Hrvatsku na sastancima NATO-a predstavlja predsjednik, ali stoji izričito da u Europskom vijeću državu predstavlja vlada i predsjednik republike. Ovdje mogu zamisliti da sjedi premijer, na ovom sastanku. Ja sam ovdje došao na pripremljeni teren, ovdje govoriš tri minute, jednom godišnje tri minute. Igramo po tim pravilima. Ovo je sve jedna vrsta paradiranja, što je također dio politike međunarodnih odnosa", zaključio je Milanović. Uoči sastanka na vrhu NATO-a Milanović je razgovarao s predsjednikom Vlade Republike Bugarske Rumenom Radevom o bilateralnom partnerstvu u području sigurnosti i obrane. Razmijenili su mišljenja o sigurnosnim rizicima koji proizlaze iz vojnih operacija u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o socijalno-ekonomskim posljedicama koje pogađaju europske zemlje. Večer ranije predsjednik Republike sudjelovao je na svečanoj večeri koju je za šefove država i vlada članica Saveza priredio turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.