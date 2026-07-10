VIDEO Dalmatinka usisavačem pokušala spasiti rublje: 'Tko je vidio pokucati susjedu na vrata'

Instagram stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, poznata po objavljivanju svakodnevnih, često duhovitih prizora iz Dalmacije, ponovno je privukla veliku pozornost korisnika društvenih mreža. Ovoga puta razlog je snimka žene koja je na nesvakidašnji način pokušala spasiti komad rublja.

Naime, rublje joj je završilo na prozorskoj dasci stana na katu ispod, a umjesto da pozvoni susjedima, odlučila ga je pokušati dohvatiti usisavačem. Na snimci se vidi kako kroz prozor drugog kata pažljivo manevrira cijevi usisavača, pokušavajući privući odjevni predmet natrag do svog prozora.

Neobičan prizor privukao je i prolaznike koji su zastali ispod zgrade te je glasno bodrili tijekom pokušaja. "Ajde, ajde, to to!", "Oće, oće", čuje se na snimci koja je objavljena na mrežama. Nakon dva neuspješna pokušaja, treći je bio uspješan, što je izazvalo pljesak i oduševljenje okupljenih.

Video je ubrzo prikupio brojne reakcije na društvenim mrežama. U komentarima su korisnici pohvalili njezinu snalažljivost i upornost, ali i podijelili niz duhovitih opaski. "Pa ti si fakultet", "Da promijeni vrećicu u usisavaču, uspjela bi još lakše", "Više je struje potrošila nego što ta krpa vrijedi", "Tko je vidio pokucati susjedu na vrata", nižu se komentari.