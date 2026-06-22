Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TOPLINSKI VAL

Temperature i do 35 stupnjeva Celzijusa! Ovdje će biti najgore, dio Hrvatske treba pripremiti i kišobrane

Split: Prvi dan ljeta na Splitskoj Rivi
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 08:36

Drugi dan ljeta u većem dijelu Hrvatske bit će relativno nestabilan. I dalje će nad našim područjem biti vrlo topao i vlažan zrak, što će u istočnim dijelovima zemlje u ponedjeljak rezultirati većim naoblačenjem i umjerenom do velikom vjerojatnošću lokalnih pljuskova s grmljavinom

Ako ste mislili da je vrhunac prvog lipanjskog toplinskog vala završio, gadno ste se prevarili. Naime, najgore tek slijedi, a meteorolozi predviđaju da bi on mogao trajati i duže nego što je to uobičajeno. Prema prognozi DHMZ-a, danas nas diljem zemlje očekuje retežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura mogla bi doseći i 35 °C.

Narančasto upozorenje danas je na snazi za riječku regiju gdje su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Istri. Zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena savjetuje se dodatan oprez. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. Tu je i opasnost zbog toplinskog vala, a maksimalna temperatura danas će premašiti 34 °C. Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece, savjetuje DHMZ.

Foto: DHMZ

Kako pak javlja HRT, drugi dan ljeta u većem dijelu Hrvatske bit će relativno nestabilan. I dalje će nad našim područjem biti vrlo topao i vlažan zrak, što će u istočnim dijelovima zemlje u ponedjeljak rezultirati većim naoblačenjem i umjerenom do velikom vjerojatnošću lokalnih pljuskova s grmljavinom. Oni bi mogli biti i izraženiji, osobito u drugom dijelu dana.

Temperatura ujutro kretat će se između 17 i 20 °C, dok će najviša dnevna vrijednost iznositi od 30 do 33 °C. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a u središnjim predjelima i sjeverac. U Gorskoj Hrvatskoj jutarnje temperature bit će između 15 i 18 °C, a najviše dnevne oko 30 °C. Na sjevernom Jadranu jutarnje temperature bit će između 22 i 26 °C, dok će danju porasti na 32 do 35 °C. I ovdje postoji mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom. Na obali i otocima puhati će bura, mjestimice jaka podno Velebita, dok će prema otvorenom moru puhati sjeverozapadni vjetar. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije ponovno se očekuju popodnevni pljuskovi i grmljavina. Nakon jutarnje bure, danju će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će dosegnuti 32 do 36 °C, koliko se predviđa i na krajnjem jugu Hrvatske. Prevladavat će sunčano, iako u zaobalju povremeno može pasti pokoji pljusak s grmljavinom.

I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku te uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura te sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni vjetar, a još u prvom dijelu dana podno Velebita bura će lokalno biti i jaka. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na obali i otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 °C.

FOTO Prodaje se apartman u našem turističkom mjestu: Ima pogled koji oduzima dah, a do plaže je 40 metara
Split: Prvi dan ljeta na Splitskoj Rivi
1/34
Ključne riječi
dhmz Hrvatska vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
PRIDRŽAVAJTE SE SAVJETA

Vrućine su nesnosne, DHMZ izdao upozorenje zbog toplinskog vala

Visoke temperature mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Između ostaloga, savjetuje se rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije, piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima.

INICIJATIVA CAMINO ZA MIR

Ni toplinski val nije ih zaustavio! Hodočasnici iz Vukovara poslali snažnu poruku Europi

Događaj je organiziran u sklopu europske inicijative Camino za mir, kojom su hodočasnici na brojnim Camino rutama diljem Europe istovremeno hodali s istom nakanom - molitvom za mir u svijetu. Posebnu simboliku događaju daje činjenica da je održan upravo u Vukovaru, gradu koji je postao simbol stradanja, ali i obnove i snage ljudskog duha. Sudionici su tako kroz hodanje spojili hodočašće, sjećanje i molitvu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!