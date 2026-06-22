Temperature i do 35 stupnjeva Celzijusa! Ovdje će biti najgore, dio Hrvatske treba pripremiti i kišobrane

Ako ste mislili da je vrhunac prvog lipanjskog toplinskog vala završio, gadno ste se prevarili. Naime, najgore tek slijedi, a meteorolozi predviđaju da bi on mogao trajati i duže nego što je to uobičajeno. Prema prognozi DHMZ-a, danas nas diljem zemlje očekuje retežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura mogla bi doseći i 35 °C.

Narančasto upozorenje danas je na snazi za riječku regiju gdje su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Istri. Zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena savjetuje se dodatan oprez. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. Tu je i opasnost zbog toplinskog vala, a maksimalna temperatura danas će premašiti 34 °C. Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece, savjetuje DHMZ.

Foto: DHMZ

Kako pak javlja HRT, drugi dan ljeta u većem dijelu Hrvatske bit će relativno nestabilan. I dalje će nad našim područjem biti vrlo topao i vlažan zrak, što će u istočnim dijelovima zemlje u ponedjeljak rezultirati većim naoblačenjem i umjerenom do velikom vjerojatnošću lokalnih pljuskova s grmljavinom. Oni bi mogli biti i izraženiji, osobito u drugom dijelu dana.

Temperatura ujutro kretat će se između 17 i 20 °C, dok će najviša dnevna vrijednost iznositi od 30 do 33 °C. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a u središnjim predjelima i sjeverac. U Gorskoj Hrvatskoj jutarnje temperature bit će između 15 i 18 °C, a najviše dnevne oko 30 °C. Na sjevernom Jadranu jutarnje temperature bit će između 22 i 26 °C, dok će danju porasti na 32 do 35 °C. I ovdje postoji mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom. Na obali i otocima puhati će bura, mjestimice jaka podno Velebita, dok će prema otvorenom moru puhati sjeverozapadni vjetar. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije ponovno se očekuju popodnevni pljuskovi i grmljavina. Nakon jutarnje bure, danju će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će dosegnuti 32 do 36 °C, koliko se predviđa i na krajnjem jugu Hrvatske. Prevladavat će sunčano, iako u zaobalju povremeno može pasti pokoji pljusak s grmljavinom.

I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku te uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura te sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni vjetar, a još u prvom dijelu dana podno Velebita bura će lokalno biti i jaka. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na obali i otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 °C.