VATROGASCI IH SPAŠAVALI

FOTO Grozni prizori iz Slavonije: Urušio se zid, prikliještio dvoje ljudi

Foto: JVP Grada Osijeka
18.09.2025.
Nesreća se dogodila u Kupskoj ulici u Osijeku

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka spašavali su jutros dvije osobe prignječene urušenim zidom, "dekom" od betona, bloka i žbuke. Dok su jednom, neslužbeno navodi Osijek Express, ozlijeđene noge, drugi se našao u "zračnom džepu" ispod zida. Međutim, navodno ga je isti prethodno udario u području leđa.

– Postavili smo četiri "štera" i izvukli radnika na spinalnu dasku i predali hitnoj medicinskoj pomoći. A drugi je, zapravo, koliko laički mi možemo reći, dobro. Ali, to liječnici trebaju utvrditi – rekao je voditelj smjene i jedan od onih koji su bili na intervenciji, vatrogasac Alen Šafran. Nesreća se dogodila u Kupskoj ulici.
