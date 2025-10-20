FOTO Misteriozni gorući objekt pao s neba u pustinju, ne zna se još o čemu je riječ

Policija Zapadne Australije objavila je da je veliki komad izgorjelog otpada, pronađen u pustinji Pilbara, najvjerojatnije svemirsko smeće koje se vratilo u Zemljinu atmosferu. Rudari su 18. listopada alarmirali hitne službe nakon što su otkrili misteriozni objekt na udaljenoj cesti, otprilike 30 kilometara od rudarskog grada Newmana, piše Science Alert.

Trenutno je u tijeku opsežna istraga u kojoj sudjeluju policija, Australska svemirska agencija te Odjel za vatrogasne i hitne službe. Iako konačna identifikacija još nije potvrđena, preliminarne istrage sugeriraju da je objekt dio svemirske letjelice. Australska svemirska arheologinja Alice Gorman, citirana u The Guardianu, nagađa da bi to mogao biti "četvrti stupanj rakete Jieling" koju je Kina lansirala u rujnu.

"Početne procjene ukazuju na to da je izrađen od ugljičnih vlakana i da je konzistentan s ranije identificiranim svemirskim otpadom, poput kompozitnih tlačnih posuda ili raketnih spremnika", navela je policija u objavi na Facebooku. Australski ured za sigurnost prometa isključio je bilo kakvu povezanost s komercijalnim zrakoplovima.

Kompozitne tlačne posude su spremnici koji se koriste za skladištenje tekućina pod visokim tlakom u svemirskim letjelicama. Pronalazak svemirskog otpada relativno je rijedak događaj. Različite zaštitne mjere smanjuju vjerojatnost da orbitalna tehnologija završi na tlu, uključujući planirano kontrolirano ponovno ulaženje zastarjelih svemirskih letjelica i upotrebu materijala koji izgaraju u atmosferi kako bi se spriječilo da veliki komadi udare u tlo.

Nadalje, s obzirom na to da je Zemljina površina uglavnom prekrivena vodom, veći objekti koji uspiju dosegnuti površinu vjerojatnije će završiti u oceanu nego na kopnu. Primjerice, veliki dio svemirske letjelice koja je sletjela u ocean isplivao je na plažu Zapadne Australije 2023. godine.

Točno porijeklo ovog specifičnog objekta trenutno nije poznato, no vjerojatno se neće morati dugo čekati na odgovore. "Objekt je osiguran i trenutno ne predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti", izjavila je policija Zapadne Australije.