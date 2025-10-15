Estonija do Mjeseca dolazi uz pomoć studentskog zalaganja i tehnologije

KuupKulgur je naziv studentskog projekta s estonskog Sveučilišta u Tartuu, a jedan je od njihovih glavnih ciljeva – istraživanje Mjeseca. Vodeću ulogu u koordinaciji projekta ima Laur Edvard Lindmaa, koji je prošlog tjedna gostovao u zagrebačkom Tehničkom muzeju Nikola Tesla, gdje je održana manifestacija Svjetski tjedan svemira s više zanimljivih gostiju.



Laur je nedavno završio magisterij iz robotike i računalnog inženjerstva na Sveučilištu u Tartuu, diplomirajući s odličnim uspjehom. Sada radi u zvjezdarnici u Tartuu, pridonoseći projektu rovera KuupKulgur i instrumenta OPIC. Njegovo putovanje u svijet svemirske tehnologije započelo je u prvim tjednima dodiplomskog studija, kada se susreo s ESTCubeom, gdje je razvio softver za avioniku i kamere za promatranje Zemlje. Otkad se pridružio timu KuupKulgur 2023. godine, Laur je preuzeo vodeću ulogu u koordinaciji projekta i vođenju novih studenata.