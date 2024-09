FOTO Marija Selak Raspudić dobila neočekivanu potporu: Dražen Budiša podupro je njenu kandidaturu, napisao joj je i pismo

'TREBA TI OD 150 DO 200 EURA'

Koliko košta uputiti dijete u školu: 'Najgori su omoti, dala sam 17 eura za jeftinu plastiku koja ne doživi kraj godine'

Osim torbi i pernica, tu su i sve one male stvari koje, kad ih zbrojite, predstavljaju ozbiljan izdatak. Bilježnice, olovke, gumice, pernice, omoti za knjige... Sve to naizgled košta malo, ali kada dođete do blagajne, iznos je daleko veći nego što ste očekivali