FOTO U Bjelovaru kontaktirala salon za masažu pa se šokirala kada je dobila cjenik: 'Sve sam prijavila policiji'

Zahvaljujući hrabrosti jedne čitateljice regionalnog portala Bjelovar.live izvijestio je o neobičnim oglasima za usluge u centru Bjelovara. Naime, čitateljica im je poslala snimke zaslona poruka iz suprugovog mobitela na kojemu je naišla na navodni oglas za masažu.

- Partner s kojim imam zajedničko dijete, ali više nismo u vezi, ostavio je slučajno otključan mobitel. Vidjela sam oglas za masažu i posumnjala te se javila porukom za termin masaže - ispričala je čitateljica za portal. Odmah je dobila odgovor sa cjenikom i to ne masažnih usluga, već po svemu sudeći - seksualnih. Kad ih je upitala za lokaciju, saznala je da se takvo nešto obavlja u središtu Bjelovara. - Malo je reći da sam ostala u šoku… Mobitel sam mu pogledala jer sam posumnjala da novac troši na sve, samo ne na naše zajedničko dijete koje zakonom treba pomagati - kazala je iskreno čitateljica portalu Bjelovar.live.

Foto: Bjelovar.live

30 minuta 100 eura, cijela noć - po dogovoru

Kako se može vidjeti iz poruka koje je dobila kao odgovor, cijena za 30 minuta iznosi 100 eura, jedan sat košta 150 eura, dok se cijena za cijelu noć posebno dogovara. Nude se i druge usluge iz kojih se može zaključiti da je riječ o prostituciji.

– Gotovo sam sigurna da oglas za masažu služio kao paravan za prostitucija, a sve to sam prijavila policiji. Na njima je također da dalje istražuju. Žao mi je samo što se vjerojatno radi o mladim djevojkama koje ni ne znaju u što se upuštaju… – zaključila je čitateljica.

Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira navodi da onaj tko dopušta da se u njegovim prostorijama vrši bludničenje ili to omogućuje ili na drugi način pomaže vršenju prostitucije, može biti kažnjen u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana. Bjelovar.live uputio je službeni mail policiji, a odgovor će, pišu, objaviti čim stigne.