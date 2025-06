Oglasio se Nenad Tatarinov o razvodu od Maje Šuput, evo što je rekao

Nakon što je jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Maja Šuput objavila kako se rastala od supruga Nenada Tatarinova i tu je informaciju podijelila na svom Instagramu, sada se oglasio i njezin bivši suprug. - Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama - rekao je Nenad Tatarinov u razgovoru za 24 sata.

Ovaj par je zajedno pokrenuo i uspješne poslovne priče, a na pitanje novinara je li njihov razvod doveo do promjene imena tvrtke iz Majushka u Fun Animation, i promjene adrese, Nenad je negirao. - Ma nema to nikakve veze. Sve smo mi to dogovorili na vrijeme i prije svega ovoga. Poslovanje i dalje ide odlično i to je to. I Maja i Nenad i dalje s puno ljubavi i poštovanja pričaju jedno o drugome, pa je Nenad upitan zašto su se rastali ako je među njima sve i dalje tako dobro. - Pa to vam je danas moderno i jedan vrlo pragmatičan čin. Eksplozija emocija je i dalje tu prema djetetu - izjavio je.

Nenad je uvijek bio podrška svojoj supruzi i na njezinim nastupima i u drugim poslovnim angažmanima koje je imala te su zajedno surađivali. Svaki slobodan trenutak koristili su za obiteljske izlete i putovanja, a njihova ljubavna priča počela je 2017. godine u Šibeniku, gdje je Nenad radio kao direktor hotela. Njihov prvi susret bio je profesionalan – Nenad je Maji, kao VIP gošći, poslao bocu šampanjca u sobu. Iako isprva nije bilo romantične iskrice, treći susret pokazao se ključnim za početak njihove veze. Nenad je "nasamario" Maju pričom o popularnim napuhancima kako bi ju naveo da ponovno dođe u njegov hotel. Tijekom zabave na otvorenju bazena, Nenad je šarmirao Maju svojom uglađenošću i izgledom. Te večeri dogodio se prvi romantični trenutak – Nenad ju je neočekivano primio za ruku ispod stola. Već sljedeći dan pozvao ju je na ručak, a njihova veza ubrzo je postala ozbiljna. Nakon samo pet mjeseci veze, Nenad je zaprosio Maju na Maldivima u siječnju 2018. godine. Vjenčali su se u svibnju 2019. u istarskim Balama, a dvije godine kasnije postali roditelji sina Blooma.