FOTO Milanović obišao sakralne dragocjenosti stare više od 500 godina
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović posjetio je u ponedjeljak Sakralni muzej Grkokatoličkog sjemeništa u Ćirilmetodskoj ulici u Zagrebu gdje se upoznao s poviješću Grkokatoličke crkve u Hrvatskoj te vrijednom liturgijskom, arhivskom i umjetničkom građom.
Tijekom obilaska muzeja u sklopu sjemeništa bilo je riječi o počecima grkokatoličke crkvene organizacije na hrvatskom prostoru i o Marčanskoj eparhiji iz 1611. godine. Marča je okupljala sve katolike bizantskog obreda, a danas postoji kao Križevačka eparhija.
Uz stručno vodstvo kustosa Sakralnog muzeja Grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu Dražena Zetića, predsjednik Milanović razgledao je izložena evanđelja, ikone, antiminse (oltarne tkanine), svećeničko ruho, kovani bizantski novac, liturgijske predmete i brojne druge dragocjenosti o kojima brinu grkokatolički svećenici i bogoslovi više od tri stoljeća.
Predstavnici sjemeništa istaknuli su također zidne slike s prikazima u kojima su kršćanski motivi izvedeni na moderniji i za svoje vrijeme revolucionaran način. Predsjednik Milanović je pak spomenuo anegdotu prilikom preuzimanja predsjedničke dužnosti od svoje prethodnice, Kolinde Grabar Kitarović. Riječ je bila o daru - ikoni Bogorodice koju je darovao tadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit, a danas srpski patrijarh Porfirije.
"Ona je bila zalijepljena na zid. Ne volim raditi reda, došao sam na službenu dužnost, i to je uostalom bio njen osobni izbor", prisjetio se predsjednik te dodao da u Uredu predsjednika nema drugih religijskih obilježja.
Sakralni muzej Grkokatoličkog sjemeništa registrirana je ustanova, a njezina je zbirka ikona zaštićeno kulturno dobro RH od 2008.. Svečano ga je blagoslovio i otvorio 2021. križevački vladika msgr. Milan Stipić, uz prisutnost tadašnjeg apostolskog nuncija u Hrvatskoj Giorgia Linguu, povodom 340. obljetnice Grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu.