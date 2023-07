FOTO Horor u Tel Avivu: Autom se zaletio u pješake, izašao iz auta i počeo bosti

Najmanje je sedam žrtava u Tel Avivu nakon što se napadač automobilom zabio među ljude, javlja Sky News. Još nije jasno ima li mrtvih među žrtvama. Također, u napada u nožem stradala je jedna žrtva, a napadač je "neutraliziran".

BBC također piše kako je sedam ljudi ozlijeđeno, a tri su u kritičnom stanju. Vlasti su potvrdile da je osumnjičeni upravljao vozilote se zaletio u pješake koji su stajali trgovačkog centra, a zatim je izašao iz vozila kako bi oštrim predmetom izbo civile.

Šef policije Tel Aviva kaže kako je osumnjičeni Palestinac. Hazem Qassem, glasnogovornik Hamasa izjavio je da je "herojski napad u Tel Avivu prvi odgovor na zločine u Dženinu, piše Jerusalem Post.

"The occupation will pay the price for its crimes against Jenin. We praise the heroes of our people and the fighters in Jenin."

Izrael je u stanju pripravnosti zbog palestinskih napada dan nakon pokretanja velike vojne operacije u gradu Dženinu na Zapadnoj obali. Najmanje deset Palestinaca ubijeno je u ponedjeljak u izraelskom kopnenom i zračnom napadu na Dženin. Prvi put u gotovo dvadeset godina židovska država pokrenula je veliku vojnu ofenzivu na Zapadnoj obali.