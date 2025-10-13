FOTO Bili smo na granici na kojoj se primjenjuju nova pravila: 'Znala sam da moram to napraviti'

"Sve je prošlo u redu. Znala sam da moram to napraviti i zato sam danas i išla da to čim prije riješim. Često prelazim granicu pa da još, dok nema gužve, to napravim. Sve je u redu, sve su mi objasnili i sad će to ići laganije" – rekla nam je Milka iz Bosanske Kostajnice koja je u ponedjeljak prošla novi Entry/Exit sustav (EES) kontrole granica Europske unije na graničnom prijelazu u Hrvatskoj Kostajnici. Milka je granicu prešla pješke, baš kao i mnogi stanovnici susjednih Kostajnica koji svakodnevno prelaze granicu te su joj uzeti biometrijski podaci. Proces uzimanja biometrijskih podataka za državljane trećih zemalja, vidjeli smo, traje nekoliko minuta.

Osoba se na poziv graničnog policajca približi uređaju koji snima lice dok se ruka stavi na uređaj za uzimanje otisaka prstiju na šalteru graničnog prijelaza. I nekoliko minuta je porebno da se uzmu ti podaci i tako stvori dosje osobe u bazi. Isti postupak je prošao i Edin Šulić iz Bosanskog Novog. "Znali smo da će ovo biti i evo sad smo obavili. Napravili smo što treba, a jedino što će biti gužva sad dok se svi ne skeniramo, ali kasnije bi trebalo biti bolje i brže. Mi smo tu često i idemo za Zagreb jer nam je to za neke stvari bliže nego Banja Luka. Uglavnom je ovo prošlo dobro, pa neka ostane tako" – rekao je Edin.

Novi sustav koji je krenuo u nedjelju radi dobro, a u prvoj fazi se primjenjuje četiri sata dnevno, po dva sata u svakoj smjeni, a sve kako bi se sustav uhodao i izbjegle gužve. "Za sada sve funkcionira, oprema je puno ranije isprobana i tehnički se to provodi vrlo dobro. U prvih 4 sata u nedjelju na ovom prijelazu u Hrvatskoj Kostajnici kreirano je 117 dosjea, a na području Sisačko-moslavačke županije ukupno 321. Policijski službenici su svi prošli obuku za primjenu nove entry-exit uredbe i za sada nam situaciju olakšava taj postupni način uvođenja uredbe u kojem se primjenjuje po dva sata u svakoj smjeni" – rekao je voditelj Službe za granicu Policijske uprave Sisačko-moslavačke Mladen Savurdić.

Voditelj smjene na graničnom prijelazu određuje u kojem će se terminu primjenjivati uredba što ovisi o okolnostima na samom prijelazu, poput gužvi i slično. Taj će se dnevni vremenski rok primjene povećavati tako da se u travnju uredba bude primjenjivala non stop, a do tada se već očekuje kako bi se prikupili dosjei većeg broja osoba koji prelaze granicu u Hrvatskoj. Uredba se primjenjuje samo na državljane trećih zemalja i ne podliježu joj hrvatski državljani i državljani Europske unije. Na većim graničnim prijelazima su odavna odvojene ulazne trake za njih, no u Hrvatskoj Kostajnici, zbog prostornog smještaja graničnog prijelaza, postoji samo jedna ulazna traka tako da i državljani EU moraju čekati uzimanje biometrije od onih u kolonama prije njih.

Postoje i iznimke za državljane trećih zemalja tako da toj uredbi ne podliježu nositelji boravišnih iskaznica, dozvola ili dugotrajnih viza. "Granični prijelaz Hrvatska Kostajnica je dosta prometni prijelaz i koriste ga mnogo osobe koje putuju iz BiH u druge države Europske unije: Sloveniju , Austriju i Njemačku. To su ljudi koji imaju dozvolu boravka i tamo rade i oni ne podliježu ovoj uredbi. Podliježu samo državljani trećih zemalja koji su na kratkotrajnom boravku u EU, a osobe koje imaju reguliran boravak u zemljama EU i radne dozvole ne podliježu uredbi" – napominje Mladen Savurdić.

Putovnice i osobne iskaznice i dalje ostaju obvezne te se uvijek daju policijskom službeniku na uvid. Kod ponovnog dolaska uz putnu ispravu verificira se lice putnika. "Nakon ovog prvog uzimanja biometrijskih podataka svaki idući put se uzima prikaz lica. A postojat će i dodatni mehanizam – nacionalni program olakšica – gdje će određene kategorije osoba , državljana trećih zemalja koji često putuju, a imaju za to opravdane razloge i ne predstavljaju sigurnosne rizike, moći podnijeti zahtjev za ulazak u nacionalni program olakšica i na taj način neće više, nakon prvog puta, morati izlaziti iz vozila i davati prikaz lica. Njima će se taj prikaz lica uzimati iz sigurnosnog čipa osobne isprave" – pojasnio je Mladen Savurdić.