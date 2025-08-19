FOTO Bijela kuća objavila fotografiju. Pogledajte Trumpov izraz lica dok razgovara s Putinom

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je pokrenuo novu diplomatsku inicijativu za okončanje rata u Ukrajini, napravivši neuobičajen potez. Nakon sastanka u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sedam ključnih europskih čelnika, Trump je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Da se ne radi o tajnom manevru, potvrdila je i sama Bijela kuća objavivši na društvenoj mreži X fotografiju Trumpa tijekom poziva iz Ovalnog ureda. Sastanku u Washingtonu prisustvovali su, uz Zelenskog, i francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Trump je nakon 40-minutnog razgovora objavio kako je s Putinom "započeo pripreme za sastanak" između ruskog i ukrajinskog predsjednika, nakon čega bi uslijedio i trilateralni summit koji bi uključivao i njega. "Vladimir Putin i Donald Trump složili su se da će nastaviti održavati bliske kontakte o ukrajinskom i drugim gorućim pitanjima na međunarodnom i bilateralnom dnevnom redu" kazao je ruski dužnosnik Jurij Ušakov nakon telefonkog razgovora Trumpa i Putina, prenosi ruska agencija RIA.

Naime, iako datum i lokacija još nisu utvrđeni, njemački kancelar Merz izjavio je kako je Putin navodno pristao na sastanak sa Zelenskim u roku od dva tjedna. Moskva je, međutim, bila suzdržanija, potvrdivši tek da se razgovaralo o "ideji podizanja razine ruskog i ukrajinskog predstavništva u pregovorima". Sam Zelenski, koji je sastanak s Trumpom opisao kao svoj "najbolji" dosad, potvrdio je da datum susreta s Putinom još nije određen, ali da je spreman za razgovore.

Ključna točka pregovora bila su buduća sigurnosna jamstva za Ukrajinu, gdje je Trump signalizirao promjenu američke politike. Izjavio je da će SAD "biti uključen" te da će jamstva pružiti europske zemlje u "koordinaciji sa Sjedinjenim Državama". Zelenski je dodao da će jamstva biti formalizirana unutar deset dana i uključivati kupnju američkog oružja u vrijednosti od 90 milijardi dolara. Ova je ideja izazvala oštru reakciju Moskve, čije je Ministarstvo vanjskih poslova "kategorički" odbacilo mogućnost prisutnosti bilo kakvog "vojnog kontingenta uz sudjelovanje zemalja NATO-a" na tlu Ukrajine.