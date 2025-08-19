Trump je mislio da ga nitko ne čuje: 'On želi postići dogovor zbog mene. Razumijete li to?'

Jedna je detalj s jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući privukao pažnju. U trenutcima kada je mislio da ga nitko ne čuje, Donald Trump uhvaćen je kako Emmanuelu Macronu govori kako misli da ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići dogovor o ratu u Ukrajini. - Mislim da želi postići dogovor za mene. Razumijete li to? Koliko god ludo zvučalo - rekao je u audio snimci koju je CNN snimio u Bijeloj kući u ponedjeljak.

CNN je izvijestio da je Trump razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, jednim od nekoliko europskih čelnika u Washingtonu, kako bi razgovarali o završetku rata. Trump je poslijepodne pauzirao sastanak s čelnicima i rekao da će nazvati Putina. - Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog - poručio je nakon sastanka Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za susret s Trumpom: 'Trenutno je u fazi kad svaki detalj ima značaj'