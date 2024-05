FOTO Beba morskog psa modrulja ulovljena kod Neuma. Evo što kažu stručnjaci kako reagira na čovjeka

Lokalni ribar u Neumu ulovio je morskog psa modrulja i pohvalio se fotografijama, a kako se navodi, riječ je o bebi modrulja teškoj 12 kilograma. Njihov planski ulov strogo je zabranjen jer je ugrožena vrsta u Jadranu, no događa se, iako rijetko, da slučajno padnu u ruke ribara. Elegantnog tijela i plavetne boje kože kojom se stapa s morem, modrulj je, po mnogima, najljepši morski pas. Snažan je i moćan. Naraste do 400 centimetara i dosegne do 150 kilograma. Fantastičan je lovac, a tijekom migracija prevali od 2000 do 3000 kilometara bez ikakve muke. Bez obzira na te osobine koje itekako ulijevaju strahopoštovanje, stručnjaci naglašavaju kako od njega ne treba strahovati.

– Modrulj je zapravo potpuno bezopasan. On je kozmopolitska vrsta koju se može naći diljem svijeta, pa tako i u Jadranu, gdje nikad nije zabilježen nikakav napad na čovjeka. Ni u svijetu nisu nikada zabilježeni neprovocirani napadi modrulja na ljude, odnosno da modrulj iz nekog svog raspoloženja napadne čovjeka. Ako se napad dogodi, riječ je o tome da se čovjek zafrkavao s modruljem pa je došlo do uzvraćanja – komentira nam Alen Soldo, ravnatelj Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

I sam je, kaže, nekoliko puta prilikom ronjenja naletio na modrulja. Inače, modrulj je jedna od 33 vrste morskih pasa koje su dosad uočene u Jadranu, a u našem je moru stalni stanovnik. – Pobjegao je istoga trena, nisam ga uspio ni fotografirati. Više se boji on nas. Dakle, kao vrsta je potpuno bezopasan, posebice ako se radi o bebi – ističe naš sugovornik.

Vidi se i zimi

A koliko se često modrulja uopće može vidjeti u Jadranu? – Nije to ništa neuobičajeno u ovo doba. Vidi se i on i zimi, samo što je tada broj ljudi na moru manji, a sada kreće toplo vrijeme, počinje sezona, i kako su ljudi sve više opremljeni pametnim telefonima, žele snimiti i objaviti zanimljivu fotografiju, pa i prizori modrulja češće dospiju u javnost. Nije vijest da ste vidjeli morskog psa u moru, vijest bi bila da ste ga vidjeli na planini – smješka se ravnatelj Soldo. Važno je istaknuti kako je modrulj strogo zaštićen.

– Hrvatska je šampion u zaštiti morskih pasa. Zaštićene su 24 vrste hrskavičnih riba, gdje su i morski psi i raže, pa bilo kakvo uznemiravanje podliježe kaznenim sankcijama – upozorava on.

