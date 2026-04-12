NAPETO U MAĐARSKOJ

Filmski izbori u Mađarskoj: Dojave o bombama, kupovina glasova drvima, prijetnje...

An election poster of Hungarian Prime Minister Viktor Orban, in Budapest
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Šimun Ilić
12.04.2026.
u 18:19

Izborni proces nakratko su poremetile i dojave o bombama u Pečuhu i Miškolcu, no utvrđeno je da se radi o lažnim prijetnjama

U Mađarskoj izbori protiču u napetoj atmosferi uz međusobne optužbe za izbornu prijevaru između tabora Viktora Orbána i oporbe predvođene Péterom Magyarom. Do 17 sati zabilježen je povijesni odaziv birača,  na birališta je izašlo 5.587.935 građana, odnosno 74,23 posto, čime je već premašen ukupni rekord s dosadašnjih parlamentarnih izbora. Time je nadmašen rezultat iz 2002. godine, a posebno visoka izlaznost zabilježena je u zapadnim dijelovima zemlje i Budimpešti.

Istodobno, obje strane pripremaju se za mogući spor oko rezultata nakon zatvaranja birališta. Dodatne optužbe pojavile su se nakon dokumentarca “The Price of a Vote”, u kojem se navodi kupovina glasova i pritisak na birače u ruralnim dijelovima zemlje u korist Orbánova Fidesza. Svjedoci tvrde da su biračima nuđeni novac i druge pogodnosti u zamjenu za glas.

Na društvenim mrežama oglasio se i mađarski glumac Feri Hujber, koji je objavio video u kojem tvrdi da volontira kao promatrač u Salgótarjánu kako bi, kako kaže, pokušao spriječiti “najveću izbornu prijevaru u posljednjih 16 godina”, piše Index.hu. Hujber je poznat po ulogama u mađarskim kazališnim i televizijskim produkcijama, a u videu je optužio Fidesz da pokušava pridobiti glasove najsiromašnijih novcem, drvima za ogrjev, pa čak i prijetnjama. Dodao je da takvi pokušaji neće imati smisla ako građani ne izađu na izbore u što većem broju.

Izborni proces nakratko su poremetile i dojave o bombama u Pečuhu i Miškolcu, no utvrđeno je da se radi o lažnim prijetnjama. U Miškolcu je glasanje privremeno prekinuto u kulturnom centru Gárdonyi Géza, gdje se nalaze tri biračka mjesta, nakon dojave o bombi putem automatske telefonske poruke, a nastavljeno je nakon policijskog pregleda. Slična situacija zabilježena je i u Pečuhu.

U Budimpeštu su stigle stotine međunarodnih promatrača, dok je Orbánov tabor organizirao i vlastite promatračke skupine. Među njima su i zastupnici Europskog parlamenta iz skupine Patrioti za Europu, što prema procjenama stručnjaka povećava rizik od sukoba različitih interpretacija izbornog procesa.

Magyar je poručio da će njegova stranka Tisza pobijediti ako izbori budu pošteni i slobodni, istodobno optužujući vlast da priprema incidente kako bi osporila rezultate u područjima gdje oporba ima prednost. Za sada nema službenih potvrda većine ovih optužbi, a konačni ishod izbora mogao bi dodatno zaoštriti političku situaciju u zemlji.

Pogledajte scene iz Splita na obljetnici HOS-a. Nisu izostali povici ZDS
Ključne riječi
Peter Magyar fidesz izbori. Mađarska

