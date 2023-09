Filipović o ograničavanju cijena: Potaknuli smo konkurenciju, nadam se da bi cijene mogle biti i niže

Ministar gospodarstva Davor Filipović gostovao je na Dnevniku HTV-a gdje je komentirao snižavanje proizvoda u vodećim trgovačkim lancima, nakon što je prošloga tjedna postignut dogovor. Ukupna cijena potrošačke košarice sa stranice Kretanje cijena smanjena je u Konzumu, Tommyju i KTC-u smanjena je za više od 50 eura već sad, naglasio je Filipović.

- U razgovorima koje sam vodio ovaj tjedan s predstavnicima trgovačkih lanaca, NTL je najavio dodatno snižavanje 500 proizvoda, SPAR 300 - komentirao je Filipović, pa se osvrnuo i na Vladin 5. paket mjera u kojem su ograničene cijene ukupno 30 proizvoda.

- Postignut je dogovor, a mi smo dodatno ograničili cijene 30 proizvoda, proširili smo osnovnu košaricu i ti proizvodi će biti ograničeni od ponedjeljka. Potaknuli smo konkurenciju na tim proizvodima između trgovačkih lanaca pa se nadam da bi cijene mogle biti još niže u odnosu na ograničenje - poručio je.

POVEZANI ČLANCI:

Prognoze HNB-a najavljuju tehničku recesiju, no Filipović je poručio kako su to najavljivali i prošle godine, no da se to nije dogodilo.

- Nikakvi katastrofalni scenariji se neće dogoditi nego ćemo činiti sve da i dalje kroz mjere štitimo naše građane te da omogućimo našem gospodarstvu dodatni rast. Mirovine rastu, prosječne plaće rastu, pogledajte rast BDP-a - poručio je.

>> VIDEO Drskost na djelu: Policajci krali novac iz prtljage putnika, ali na jednu stvar nisu računali