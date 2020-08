Filipinci od tradicionalne bangke rade brod koji pokreće snaga valova

Od stakleničkih plinova koji nastaju zbog prijevoza devet posto otpada na pomorski prijevoz, a za otprilike isto toliko odgovoran je i zračni prijevoz. Daleko je to manje od cestovnog prijevoza na koji otpada 72 posto stakleničkih plinova koji godišnje ispuste različita vozila. No udio pomorskog prijevoza u ovim pomalo neslavnim brojkama još će rasti jer se predviđa da će tavrsta prijevoza u svijetu do 2023. godine rasti 3,8 posto godišnje. No što kada bi se brodovi pogonili nekim drugačijim pogonom, nekim koji gotovo pa ne zagađuje. Jedno rješenje dolazi s ne tako očekivanog mjesta, Filipina.

Testiranje već iduće godine

Tamo su njihovo tradicionalno plovilo, bangku koja ima trup s dvije potpore, pretvorili u brod koji se pogoni snagom mora. Riječ je o hibridu koji je opremljen s nekoliko motora s unutrašnjim izgaranjem koji se koriste za pokretanje, da bi ih nakon izlaska na otvoreno more zamijenila energija valova. Izum potpisuje kompanija zanimljiva imena, Metallica Marine Consultancy, Fabrication and Services čiji je vlasnik gospodin koji također nosi intrigantno ime – Jonathan Salvador. On je primijetio kako valovi dižu i spuštaju dva potpornja koja su u konstrukciji bangke postavljena da osiguraju stabilnost broda, odnosno spriječe da se ne prevrne. Što kada bismo to gibanje potpornja gore-dolje, tu kinetičku energiju, iskoristili i pretvorili je u električnu energiju, zapitao se Salvador. Valovi, kaže on, imaju puno momenta, taj moment osjetite kada izađete prema dubljem moru.

Oni će vas koji put vratiti prema obali. No ovdje je ideja da se energiju njihova gibanja uz pomoć tehnologije pretvori u električnu energiju koja se onda koristi za plovidbu. To se čini na način da se u dva potpornja ugrađuju hidrauličke pumpe koje imaju funkciju pretvarača energije valova. Kretanjem po valovima one kinetičku energiju pretvaraju u električnu kojom se napaja generator kojim se onda napaja motor koji pogoni brod. Na što više valova bangka naleti u plovidbi, više će se od njih proizvesti energije. Konstrukcija prvog prototipa hibridne verzije tradicionalnog filipinskog broda, naravno, kasni. Počela je 2018., da bi je onda 2019. omeo tajfun, a sada je još nastupila i pandemija koja je radnu snagu svela na tek najosnovniju ekipu.

No Salvador i njegovi suradnici namjeravaju dovršiti prototip do kraja godine pa bi onda već početkom sljedeće godine počela tromjesečna testna plovidba. Riječ je zapravo o prilično uvećanoj varijanti bangke. Prototip koji se gradi trebao bi moći primiti stotinu putnika, četiri monovolumena te 15 motocikala. Konstruktori namjeravaju znatno smanjiti korištenje konvencionalnih goriva poput dizelskog. Nadomještanjem energije takvih goriva energijom valova pretvorenom u struju misle smanjiti emisiju stakleničkih plinova za trećinu u odnosu na to koliko bi takvo ili slično plovilo proizvodilo da je opremljeno nekim od uobičajenih pogona.

Konverter mora biti malen

Bangka se može konstruirati i na način da su potpore fleksibilne, odnosno da se kreću neovisno o trupu za koji su pričvršćene, što onda olakšava prikupljanje energije valova. Sami valovi pak imaju visoku gustoću snage od 60-70 KW po metru, ovisno o dubini mora. Pretvaranjem te veličine u neke druge korisne vidove energije moglo bi se s vrlo malo postići jako puno. Problem je što se valovi kreću prilično sporo što otežava njihovo pretvaranje u iskoristivu energiju. Također, postoje i gubici u samom sustavu, od frikcije u hidrauličkom sustavu pa do topline u generatoru električne energije. Iskoristivost cjelokupnog sustava umnogome ovisi o smanjenju tih gubitaka. Još je jedan izazov napraviti konverter energije valova koji će biti dovoljno malen da stane u takav brod. Takvi uređaji daju više energije što su veći, no ako budu preveliki, odnosno toliko teški da ih valovi ne mogu pomaknuti, onda neće imati nikakvog učinka. Isto tako, testiranje na kopnu ne mora značiti previše.

Kolika je zapravo učinkovitost tih konvertera, odnosno hidrauličkih pumpi čiji je zadatak da pretvore prikupljenu energiju valova, vidjet će se tek kada brod zaplovi otvorenim morem. Ima već interesenata da ovaj potencijalno genijalan izum isprobaju u stvarnoj eksploataciji. Prilično je sigurno i da će konačna cijena ovakvog broda biti dosta visoka, čak do četiri ili pet milijuna dolara. Proizvođač nastoji nabavljati i do 80 posto dijelova lokalno te zadržati proizvodnju unutar Filipina. Ovo nije prvi prototip koji koristi energiju valova za kretanje po površini mora, no ovdje su ambicije velike, čak do zadovoljenja kompletnih potreba za energijom broda iz valova. No i konstruktori priznaju da će to biti jako teško.