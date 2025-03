Filip Zavadlav traži da mu se 40 godina zatvora preinači u oslobađajuću presudu te da ga se pusti iz istražnog zatvora

- Ovu presudu trebate preinačiti u oslobađajuću, a mene pustiti iz istražnog zatvora - kazao je Filip Zavadlav sudskom vijeću Visokog kaznenog suda (VKS), koje je raspravljalo o žalbama na nepravomoćnu presudu kojom ga je Županijski sud u Splitu osudio na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog tri ubojstva, dovođenja u opasnost i nedozvoljenog držanja oružja. U sudnicu VKS, Zavadlav se javio videolinkom iz Županijskog suda u Zadru, a prije početka žalbene sjednice ponovo je kazao da ima primjedbi na sastav sudskog vijeća, no sudac Tomislav Juriša mu je objasnio da je njegov zahtjev za izuzećem sudaca već jednom odbijen. Na prvostupanjsku presudu su se žalili i tužiteljstvo i obrana, a žalbu o tužiteljstva prezentirala je Vanja Marušić, bivša ravnateljica USKOK-a, a sada jedna od zamjenica glavnog državnog odvjetnika.

- Smatramo da je prvostupanjski sud u ponovljenom postupku pogrešno utvrdio činjenično stanje jer iz izvedenih dokaza nije utvrdio motiv, odnosno da bi se radilo o bezobzirnoj osveti te, smatrajući da nisu dokazana kvalifikatorna obilježja teškog ubojstva, pa je optuženika osudio za tzv. obična ubojstva. Suprotno mišljenju suda, iz iskaza većeg broja svjedoka nedvojbeno proizlazi kako su optuženik i članovi njegove obitelji mjesecima bili izloženi pritiscima da vrate dug koji je optuženikov brat dugovao za dogu. Nadalje, prvostupanjski sud izdvojio je dijelove iskaza ovih svjedoka kako bi isključio motiv, a nije ih doveo u vezu jedne s drugima kao i s ostalim dokazima. Iz snimki videonadzora vidljivo je da je optuženi došao s kalašnjikovom i čekao da se pojave točno određene osobe. Nije čekao bilo koju žrtvu već one koje je odgovornima za pokušaj naplate duga. Nije bio maskiran, znao je koga čeka, nije dvojio o identitetu žrtava i čekao je s unaprijed stvorenom namjerom da ih liši života. Iz sudsko-medicinskog vještačenja proizlazi da je precizno gađao u vitalne dijelove žrtava kako bi se isključio bilo koji drugi ishod osim onog smrtnog. Smatramo i da je prvostupanjski sud zanemario cijeniti videozapis iz kojega Zavadlav vježba pucanje iz kalašnjikova s kojim se i fotografirao, a koji datiraju od listopada 2019. do siječnja 2020. Način počinjenja, planirana bezobzirna likvidacija žrtava govori u prilog tome da je motiv bezobzirna osveta. Izričući kaznu koja nije adekvatna sud je propustio poručiti javnosti da nitko ne može rješavati probleme, bez obzira o čemu se radi, tako da uzme pravdu u svoje ruke - rekla je Vanja Marušić.

Toni Vukičević, koji je Zavadlavov branitelj po službenoj dužnosti, kazao je da ostaje kod navoda svoje žalbe no nije ju želio dodatno obrazlagati. Zavadlav je, pak, prvo kazao kako želi odustati od žalbe i odgovora na žalbu tužiteljstva, koju je njegov branitelj podnio u njegovo ime. No sud mu je pojasnio da ne može to napraviti zbog visine kazne koja mu je izrečena, pa je Zavadlav zatim kazao kako se slaže s žalbom tužiteljstva u dijelu u kojemu se interpretira pogrešno utvrđeno činjenično stanje vezano uz krim milje žrtava.

- Točno je da se radi o osobama koje su mene i brata maltretirale jer im je on, dok sam ja bio na brodu, bez mojeg znanja obećao da ću vratiti njegov dug, no ja nisam stisnuo okidač. Ovu presudu smatram nezakonitom zbog brojnih povreda i predlažem da se ova presuda preinači u oslobađajuću ili ukine zbog svih onih povreda na koje je drugostupanjski sud dužan paziti po službenoj dužnosti. Ako se sud odluči ukinuti je, tražim da se novi postupak vodi na nekom drugom sudu, a ne onom u Splitu jer se pokazalo da nije nepristran. Županijski sud u Splitu uskraćivao je optuženiku i njegovu branitelju niz prava i odbijao prijedloge za izuzećem sutkinje, delegacijom drugog suda i slično te je dosadašnji postupak obilježio niz radnji na štetu optuženika - rekao je Zavadlav. Predložio je zatim i da mu se ukine istražni zatvor te je naveo da mu je u istražnom zatvoru onemogućeno studiranje iako je studij upisao kao prvi na listi. Kazao je i da smatra da je niz dokaza u postupku prikupljeno bez odgovarajućeg naloga te da psiholog koji ga je vještačio u to vrijeme nije bio psiholog.

Zavadlav je na ponovljenom suđenju nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubojstva Marina Bobana (24), Jurice Torlaka (38) i Marina Ožića Pajića (25) u splitskom Varošu u siječnju 2020. Za svako ubojstvo dobio je po 15 godina zatvora, a ranijem postupku je zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i nedozvoljenog držanja oružja. Taj dio presude u kojem je dobio dvije i pol godine zatvora je pravomoćan, dok je VKS ostatak osuđujuće presude u rujnu 2022. ukinuo uz obrazloženje da je prvostupanjski sud ispustio sadržaj koji je pojašnjavao okolnosti koje upućuju na motiv ubojstva. No motiv ubojstva nije razjašnjen ni tijekom ponovljenog suđenja, pa je Zavadlav opet osuđen za tri tzv. obična ubojstva, a na teška ubojstva iz bezobzirne osvete.

Prema optužnici Zavadlav se teretio da je 11. siječnja 20202 hicima iz kalašnjikova ubio Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića. Bio je prvotno optužen za tri teška ubojstva iz bezobzirne osvete, no sud je nakon provedenog dokaznog postupka izmijenio činjeničnu i pravnu kvalifikaciju jer tijekom suđenja nije utvrđeno da se radilo o bezobzirnoj osveti. Tako je umjesto za tri teška ubojstva osuđen za tri tzv. obična ubojstva i na prvom i na ponovljenom suđenju. Zavadlav je u svojoj obrani tvrdio da je u vrijeme počinjenja zlodjela, koje je inače snimljeno kamerama video nadzora, bio na moru, te da nije počinio zločin. Naveo je da se ne osjeća krivim, a sud je takvu njegovu obranu nazvao infantilnom navevši da je bio svjestan posljedica svojih djela. Otegotnim mu je bilo cijenjeno što je koristio automatsku pušku, ne dajući žrtvama niti malo šanse za preživljavanje, te što nije izrazio sućut obiteljima poginulih. Olakotnim mu je cijenjeno što je u vrijeme počinjenja djela bio bitno smanjeno ubrojive te teške obiteljske prilike u kojima je odrastao.

Suđenje je imalo jaki medijski odjek, a iz sigurnosnih razloga Zavadlav je u sudnici ponekad na sebi imao i pancirnu košulju. Zbog sigurnosnih razloga, nije kao što je uobičajeno, vrijeme od uhićenja do suđenja te tijekom suđenja proveo u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama, već je bio premješten u druge zatvore iz kojih je potom dovođen na Županijski sud u Splitu. Cijelo vrijeme postupka je nijekao svoju upletenost u ono zbog čega je završio na optuženičkoj klupi. Njegov nasilni čin, naišao je, na žalost, i na odobravanje jednog dijela javnosti, koja se organizirala preko društvenih mreža u grupe potpore, koje su opravdavale ono što se Zavadlav teretio, iako se to ničim ne može opravdati. Jedna od teza tijekom istrage bila je da je Zavadlav ubio trojicu mladića jer su ga neki od njih iznuđivali. Odnosno iznuđivali su njegova brata koji je upao u probleme s drogom. No to je tijekom postupka teško bilo dokazati zbog čega je na koncu i otapala kvalifikacija za teška ubojstva iz bezobzirne osvete.