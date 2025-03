Mamiću nije odobrena obnova postupka, odbio ga i VKS

Zdravko Mamić , nekadašnji gospodar Dinama i hrvatskog nogometa, u Hrvatskoj je osuđen, no hrvatskim vlastima nije dostupan. Jer se od hrvatskih sudova i zatvora sklonio u BiH, odakle je tražio – obnovu postupka u slučaju u kojem je osuđen na šest i pol godina zatvora. Argumentirao je da je spomenutu presudu kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora donijelo sudsko vijeće čiji je član bio i Darko Krušlin, sudac koji je u međuvremenu optužen za primanje mita. Od Mamića. No Mamiću je zahtjev prvo odbio Županijski sud u Osijeku, na kojem je i osuđen na šest i pol godina zatvora i gdje mu se u odsutnosti sudi i za aferu Dinamo 2. Mamić se nakon toga žalio Visokom kaznenom sudu (VKS), no sada mu je žalba odbijena, a VKS je objasnio i zašto.

– Prvostupanjski sud pravilno je utvrdio kako novi dokazi i činjenice na kojima je osuđenik temeljio svoj zahtjev nisu prikladni da dovedu do obnove kaznenog postupka, imajući u vidu cjelinu postupka. Suštinski iste prigovore osuđenika o povredi prava na nepristran sud prethodno je već Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio kao nedopuštene zbog neiscrpljivanja pravnog puta jer osuđenik tijekom postupka pred prvostupanjskim sudom takve prigovore nije iznio, a to nije učinio ni u žalbi protiv prvostupanjske presude u postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.

Osuđenik se obratio Europskom sudu za ljudska prava koji je podnošenje zahtjeva zbog prigovora o povredi prava na nepristran sud ocijenio zloupotrebom prava na podnošenje zahtjeva. Optužnica protiv sudaca i činjenica da je Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio ustavnu tužbu drugog podnositelja (riječ je o Damiru Vrbanoviću, op. a.) koji nije imao saznanja o koruptivnim radnjama nije prikladna da dovede do obnove kaznenog postupka – naveo je VKS u obrazloženju svoje odluke.

Mamić je nepravomoćno osuđen 2018., a malo prije izricanja presude pobjegao je u BiH. Tamo je dočekao pravomoćnost te presude, ali i početak novog suđenja te podizanje nove optužnice, koju je sam isprovocirao nakon što je održao konferenciju za novinare na kojoj je trojicu osječkih sudaca, uključujući i Krušlina, optužio da su od njega primili mito. Na koncu su i on i suci optuženi za primanje i davanje mita, a u jednom od zadnjih javnih istupa Mamić je opet govorio o ljudima kojima je navodno davao ili su ga oni tražili mito, pa će i te njegove izjave, prema neslužbenim informacijama, biti predmet nekih novih izvida...

