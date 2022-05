Fiktivno preprodavali luksuzna vozila i zaštitne maske. Šteta 40 milijuna eura

Njemačka je policija na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) tijekom 12. svibnja uhitila više osoba koje se sumnjiče za prevare s PDV-om teške 40 milijuna eura. Pripadnici skupine sumnjiče se da su se koristili tehnikom tzv. nestajućih trgovaca, a porezna prevara kružno je bila organizirana po cijeloj Europi jer su se preko mreže lažnih kompanija fiktivno preprodavala luksuzna vozila, ali i zaštitne maske za lice.

Istražitelji su pretražili 55 kuća, stanova i vozila, a osumnjičenici se terete da su se fiktivno trgovali luksuznim automobilima poput Lamborghinija, Ferrarija, Bentleya, Porschea, Rolls-Royceovima... Do sada su uhićene dvije osobe te je oduzeto pet automobila, nekretnine, luksuzni satovi, dokumenti, novac s bankovnih računa...

Do sada je ustanovljeno da se trgovalo i stvarnom robom, no i da su osumnjičenici uspostavili paralelni lažni sustav čiji je cilj bio varanje na PDV-u. Lažirale su se fakture i to tako da bi prvi trgovac u prevarantskom lancu izdavao neto račune trgovcima u Njemačkoj. Kupac je tada djelovao kao tzv. nestajući trgovac jer ne bio platio PDV na kupljenu robu. Umjesto toga bi robu prodao drugoj tvrtki koja bi pak zatražila povrat plaćenog PDV, iako PDV nije bio plaćen. Nakon toga bi roba bile izvezena neku drugu zemlju EU, što bi značilo da je bila oslobođena plaćanja poreza pa je roba opet mogla biti preprodana.

Osumnjičenici se terete za štetu od 40 milijuna eura, a među njima su i jedan javni bilježnik te jedan porezni savjetnik.