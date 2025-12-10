Naši Portali
ŠIRI POSLOVANJE

Austrijska pošta preuzima većinski udio u euShipments.com: BlackPeak Capital odigrao ključnu ulogu

Foto: euShipments.com
VL
Autor
Večernji.hr
10.12.2025.
u 10:24

Transakcija dolazi nakon razdoblja snažnog rasta i uspješne transformacije kompanije, na što je značajno utjecao BlackPeak Capital od 2022. godine

Austrijska pošta, jedna od etabliranih europskih logističkih grupa i vodeći pružatelj poštanskih, paketnih i logističkih usluga u Austriji, s poslovanjem u 13 zemalja i tržišnim dosegom većim od 150 milijuna potrošača, potpisala je sporazum o preuzimanju 70% udjela u euShipments.com, jednom od vodećih pružatelja e-commerce logistike u CEE/SEE regiji. Kompanija zapošljava više od 350 e-commerce stručnjaka i ostvaruje godišnji rast veći od 100% od svog osnutka. Očekuje se da će ostvariti oko 50 milijuna eura godišnjih prihoda na četiri ključna europska tržišta, uključujući Bugarsku, Rumunjsku, Hrvatsku i Slovačku, uz širi doseg diljem CEE/SEE regije. EuShipments Croatia, ranije poznat kao Pick&Pack, osnovao je 2020. Matej Javorek kako bi odgovorio na potrebe e-commerce ispunjenja narudžbi i logistike u Hrvatskoj. Krajem 2022. kompaniju je većinski preuzeo euShipments.com, a od siječnja 2023. službeno posluje kao dio euShipments Grupe.

Transakcija dolazi nakon razdoblja snažnog rasta i uspješne transformacije kompanije, na što je značajno utjecao BlackPeak Capital od 2022. godine. BlackPeak Capital, vodeća private equity kompanija koja upravlja fondovima usmjerenima na rast u CEE/SEE regiji, aktivno je podržavala osnivače posljednje četiri godine u jačanju menadžerskog tima, profesionalizaciji poslovanja, ulasku na nova tržišta i provedbi M&A strategije koja je rezultirala akvizicijama u Hrvatskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Bugarskoj. Ovom akvizicijom fond u potpunosti izlazi iz svog ulaganja. "EuShipments.com izvrstan je primjer onoga što snažan tim može postići uz pravu podršku i jasnu viziju. Ponosni smo i zahvalni cijelom menadžment timu na napretku koji smo ostvarili od 2022. Sigurni smo da će novo poglavlje s Austrijskom poštom donijeti brojne prilike za daljnje širenje kompanije i jačanje njezine pozicije kao pouzdanog partnera za internetske trgovce diljem Europe", rekao je Angel Stefanov, partner u BlackPeak Capitalu. Očekuje se da će transakcija biti dovršena u prvom tromjesečju 2026., a Austrijska pošta imat će opciju preuzimanja preostalog 30% udjela u sljedeće četiri godine.

Ključne riječi
e-commerce logistika EuShipments PICK & PACK austrijska pošta

