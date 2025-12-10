Vladajućima nije prošao prijedlog o objednjinjenoj raspravi

- Što sad? Da, nije prošlo. Nije prošlo - ovim je riječima predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao nakon što se maloprije na početku današnje sjednice u Saboru glasalo o tome da se objedini rasprava o paketu triju građevinsko-prostornih zakona - o prostornom uređenju i gradnji te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvanih "Bačićevi zakoni". Naime, rezultat glasanja je pokazao rezultat - 48 "za" i 48 "protiv". - Došlo, a nije prošlo - dodao je Mostov Miro Bulj koji je i onako prije glasanja, komentirajući navedene zakone, kazao da se radi o "švedskom stolu za članice OECD-a" zatraživši da se sporni zakoni povuku iz procedure. U tom trenutku u sabornicu je ušao HDZ-ov zastupnik Pero Ćosić, koji je očito kasnio, pa je njegov zakašnjeli dolazak Jandroković popratio riječima: - Bravo, kolega Ćosiću, dobro nam došli.

Naime, da je Ćosić došao minutu prije i glasao prijedlog vladajućih da se o sva tri zakona raspravlja objedinjeno - prošao bi s omjerom 49 "za" i 48 "protiv". Nezavisnu zastupnicu Mariju Selak Raspudić to je navelo da Jandrokoviću uputi pitanje: - Imate li vi uopće većinu u Saboru. Ili je nemate ili je ne kontrolirate. To je izazvalo kraću polemiku između nje i Jandrokovića. Sve navedeno znači da će zastupnici umjesto objedinjenje rasprave o sva tri zakona morati raspravljati o svakom zakonu posebno.