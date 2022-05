Afera korupcije na tehničkim pregledima trese Njemačku!

Süddeutsche Zeitung javlja o velikoj aferi s tehničkim pregledima u Njemačkoj u kojoj su krivotvoreni izvještaji za pregledana vozila i ona su puštana na cestu premda nisu zadovoljavala uvjete, a odgovornim se proglašava i TÜV, jedna od najuglednijih organizacija za preglede vozila.

Navodi se da su stotine tisuća vozila u prometu kao rezultat ove prakse, od kojih neka ne zadovoljavaju osnovne uvjete. Inspektori su potvrđivali sigurnost automobila koje zapravo nikada nisu vidjeli. Luksuzna mrtvačka vozila, na primjer, sastavljena su od više automobila i puštana su u promet bez ozbiljne kontrole. U drugim slučajevima, njemački inspektori za motorna vozila iz relevantnih organizacija kao što je TÜV pomagali su u krijumčarenju starih automobila, koji su povučeni u SAD-u, na europske ceste. Pretpostavlja se da su u prometu ukupno stotine tisuća vozila koja su opasna, piše revija HAK.

Nekoliko njemačkih policijskih i pravosudnih tijela bavi se ovim slučajevima, premda je veliki nedostatak to što ne postoji središnja baza snimki pregleda u cijeloj zemlji. Tragovi lažiranih pregleda vode do Litve i Italije. U Rosenheimu je bivši zaposlenik TÜV Süda već osuđen zbog lažne certifikacije i podmićivanja na dužnosti – on je pregledavao i odobravao vozila trgovca automobilima samo na osnovu fotografija. Zauzvrat, poduzetnik ga je pozvao na luksuzna putovanja u Ameriku. Serijski automobili su pretvarani u luksuzna vozila za prijevoz preminulih. Unatoč ozbiljnim intervencijama na vozilima, njemački inspektori su ih blagonaklono ovjerili i omogućili im registraciju. Prema informacijama SZ-a, Thomas Eder, član nadzornog odbora TÜV Süda, čak je bio na meti talijanskih istražitelja kada su ga pronašli pod sumnjivim okolnostima tijekom racije u automehaničarskoj radionici u blizini Parme.

Drugi inspektori iz skupine osumnjičenih sa sjedištem u Münchenu mjesecima su putovali u Litvu kako bi pregledali automobile u radionici. Ova država smatra se glavnim čvorištem za uvoz otpadnih automobila kojima su vlasti zabranile promet u SAD-u. Većinom se radi o luksuznim vozilima, od kojih su neka ponovno sastavljena s ukradenim rezervnim dijelovima u Litvi i drugim istočnoeuropskim zemljama. Njemačka TÜV naljepnica omogućuje im registraciju u Njemačkoj na jedan dan, što je, prema europskim zakonima, jednako uporabnoj dozvoli za cijelu EU.

Video: Pogledajte trenutak kada je automobil u blizini zagrebačkog okretišta Dubec upao u kanal.