FBI upozorio da se pripremaju oružani prosvjedi uoči inauguracije Joe Bidena

Američki FBI upozorio je da se u Washingtonu D.C. i u 50 glavnih gradova američkih saveznih država planiraju oružani prosvjedi uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Joea Bidena 20. siječnja, izvijestio je u ponedjeljak ABC News.

Neidentificirana oružana skupina najavila je da planira doći u Washington 16. siječnja i izazvati nerede ako se pokuša Trumpa ukloniti s dužnosti, objavio je izvjestitelj ABC Newsa na Twitteru, pozivajući se na objavu FBI-ja.

MORE: The FBI has also received information in recent days on a group calling for “storming” state, local and federal government courthouses and administrative buildings in the event Pres. Trump is removed from office prior to Inauguration Day. https://t.co/gFzOPcl7Kz