Podrhtavanja ne prestaju: 'Prvo onaj jeziv zvuk, trešnja pa ljuljanje'

Područje Sisačko-moslavačke županije večeras u 21.24 sati zatresao je slabiji potres magnitude 1,9 prema Richteru, a ubrzo nakon njega je uslijedio još jedan magnitude 2,9 prema Richteru.

Drugi je potres zatresao u 21.35 sati, a epicentar je bio na dubini od 2 kilometra.

"Prvo onaj jeziv zvuk, trešnja pa ljuljanje par sekundi. Taman pred spavanje se opet uzbudilo", jedan je od komentara iz Petrinje.

M2.9 #earthquake (#potres) strikes 13 km SW of #Sisak (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mXteb1OPma