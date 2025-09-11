FBI objavio fotografije: Ovo je osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka

FBI je na mreži X objavio je fotografije osobe za kojom traga u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. "Molimo javnost za pomoć u identifikaciji ove osobe od interesa", poručili su iz FBI-ja na društvenim mrežama. Dodaju i kako će osoba koja im ponudi informacije koje će dovesti do uhićenja osobe ili osoba odgovornih za ubojstvo Charlieja Kirka dobiti nagradu u vidi od 100.000 dolara za informacije, objavio je BBC.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Kirk, osnivač organizacije Turning Point USA i bliski saveznik Donalda Trumpa, ubijen je u srijedu na Sveučilištu Utah Valley pred oko 3000 studenata. Atentator je, prema policiji, stigao na kampus neposredno prije njegovog nastupa, popeo se na krov i s obližnje zgrade ispalio jedan precizan hitac koji je pogodio Kirka u vrat. Nakon pucnjave pobjegao je skačući s krova u obližnju četvrt. Istražitelji su u šumovitom području pronašli snajpersku pušku s ugraviranim natpisima povezanim s transrodnom i antifašističkom ideologijom te tri preostala metka u spremniku.

Prema izjavama FBI-a, napadač je mlađe, studentske dobi i lako se uklapa u okolinu kampusa. Ranije je privedeno dvoje ljudi, no ubrzo su pušteni jer se ne povezuju s napadom. Policija i američki savezni agenti potvrdili su danas nešto ranije, da su pronašli snajpersku pušku za koju se vjeruje da je korištena u atentatu na utjecajnog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom njegovog nastupa na sveučilištu u državi Utah, no ubojica je i dalje u bijegu i za njim traje potjera. Njegovo ubojstvo izazvalo je snažne osude ne samo demokrata i republikanaca već i stranih vlada.

Kirk je bio osnivač i čelnik organizacije Turning Point USA (TPUSA), političke neprofitne inicijative koja promovira konzervativne ideje među mladima u srednjim školama i na fakultetima diljem Sjedinjenih Američkih Država. Taj 31-godišnjak je bio poznati podcast radijski komentator i bliski saveznik predsjednika Donalda Trumpa. Mnogi mu pripisuju zasluge za priklanjanje mlađih glasača Republikanskoj stranci. Guverner Cox je rekao da je dolazak Kirka na sveučilište dio tradicije održavanja političkih debata, na čemu su Sjedinjene Države utemeljene i što predstavlja "naša najtemeljnija ustavna prava". "Kada netko oduzme život osobi zbog njezinih ideja ili ideala, tada je ugrožen sam ustavni temelj", rekao je Cox.

Potpredsjednik JD Vance je otkazao put u New York, na obilježavanje terorističkih napada Al Kaide 11. rujna 2001., te se uputio u Utu kako bi posjetio Kirkovu obitelj, suprugu i dvoje male djece, trogodišnju kćer i sina rođenog prošle godine. Njegova supruga Erike Kirk (36) je samo nekoliko sati prije atentata podijelila na društvenoj mreži objavu, citirajući Psalm utjehe 46:1 koji glasi: "Bog nam je utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji".

Kirk je počeo svoju karijeru u politici kao tinejdžer. Tek nešto više od desetljeća kasnije, neki od prijatelja koje je stekao zagovarajući konzervativne ideje sada su na visokim pozicijama u američkoj vladi i medijima. Kirk je bio poznat po tome što se nije ustezao raspravljati o "vrućim temama" u američkom društvu, uključujući, rasno pitanje, rod, ilegalnu imigraciju ili regulaciju posjedovanja oružja.

Sam Trump je do sada preživio dva pokušaja atentata, u srpnju 2024. i potom dva mjeseca kasnije. Nakon ubojstva Kirka, Trump je u izvanrednom obraćanju naciji rekao da je ''radikalni'' narativ ljevice odgovoran za nasilje u SAD-u. "Ovo je mračan trenutak za Ameriku. Svi Amerikanci i mediji trebali bi se suočiti s činjenicom da su nasilje i ubojstvo tragična posljedica demonizacije onih s kojima se ne slažete. Godinama su oni na radikalnoj ljevici uspoređivali divne Amerikance poput Charlieja s nacistima i najgorim masovnim ubojicama i kriminalcima na svijetu. Ovakva retorika je direktno odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji i mora odmah prestati'', rekao je Trump u govoru objavljenom na X-u. Upozorio je da će vlasti pronaći pojedince koji su pridonijeli ovom zločinu i drugom političkom nasilju, nabrojavši seriju nasilnih incidenata koji su se dogodili od atentata na njega u Pennsylvaniji.