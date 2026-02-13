Naši Portali
EVO KADA KREĆE ISPLATA

Više od 19 tisuća građana sjeda novčana naknada na račun: Provjerite jeste li među njima

13.02.2026.
u 09:59

Pravo može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva

U utorak, 17. veljače 2026., počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za siječanj korisnicima koji primaju sredstva putem računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Nacionalnu naknadu primit će ukupno 19.210 korisnika, od čega 80,30 posto čine žene, a 19,70 posto muškarci. Za ovu isplatu iz Državnog proračuna osigurano je 3.069.265,02 eura. Od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura mjesečno. Tko ima pravo na nacionalnu naknadu?

Pravo može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva. Uz taj osnovni uvjet, potrebno je ispuniti i dodatne kriterije: ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, prihod podnositelja i/ili članova kućanstva po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade (320,44 eura), ne smije biti korisnik zajamčene minimalne naknade, ne smije imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, ne smije imati sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim ako je pokrenut postupak za raskid ili poništenje ugovora

Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi zakonski kriteriji. Korisnicima mirovine pravo počinje od prvog dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, dok korisnicima zajamčene minimalne naknade pravo teče od prvog dana nakon prestanka tog prava.
