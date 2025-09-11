Amerikanci imaju najmanje ikada povjerenje u kapitalizam, a dvije trećine demokrata preferira socijalizam

Pozitivnu sliku o kapitalizmu danas ima tek 54% stanovnika Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja je zaštitni znak kapitalizma, pokazuje najnovije istraživanje Gallupa. Amerikanci su i dalje pozitivniji prema kapitalizmu nego prema socijalizmu, ali 54% onih koji pozitivno gledaju na kapitalizam znači pad u odnosu na 60% u 2021. Unatoč tome, Amerikanci su i dalje negativniji (57%) nego pozitivni (39%) prema socijalizmu, s malo promjena u tim stavovima tijekom vremena.



Gallup je prvi put izmjerio mišljenja Amerikanaca o različitim ekonomskim sustavima ili aspektima američkog gospodarstva 2010. godine i od tada je pitanje ponovio šest puta, uključujući i u anketi od 1. do 20. kolovoza. Demokrati i neovisni ove godine manje pozitivno gledaju na kapitalizam, svaki pokazujući pad od osam postotnih bodova od 2021. Po prvi put, manje od polovice demokrata (42%) pozitivno gleda na kapitalizam, dok blaga većina neovisnih (51%) i dalje to čini. Stavovi republikanaca u biti su nepromijenjeni, s tri četvrtine koje imaju pozitivno mišljenje o kapitalizmu.