ISTRAŽIVANJE GALLUPA

Amerikanci imaju najmanje ikada povjerenje u kapitalizam, a dvije trećine demokrata preferira socijalizam

New York: Pogled na grad iz zraka
©Steven Bergman/PRESS ASSOCIATIO/ilustracija
Autor
Danijel Prerad
11.09.2025.
u 17:14

Iako Amerikanci zadržavaju općenito pozitivne stavove o američkom gospodarskom sustavu, manje su pozitivni prema njemu nego prema slobodnom poduzetništvu i malim poduzećima, dvama specifičnim aspektima kapitalizma.

Pozitivnu sliku o kapitalizmu danas ima tek 54% stanovnika Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja je zaštitni znak kapitalizma, pokazuje najnovije istraživanje Gallupa. Amerikanci su i dalje pozitivniji prema kapitalizmu nego prema socijalizmu, ali 54% onih koji pozitivno gledaju na kapitalizam znači pad u odnosu na 60% u 2021. Unatoč tome, Amerikanci su i dalje negativniji (57%) nego pozitivni (39%) prema socijalizmu, s malo promjena u tim stavovima tijekom vremena.

Gallup je prvi put izmjerio mišljenja Amerikanaca o različitim ekonomskim sustavima ili aspektima američkog gospodarstva 2010. godine i od tada je pitanje ponovio šest puta, uključujući i u anketi od 1. do 20. kolovoza. Demokrati i neovisni ove godine manje pozitivno gledaju na kapitalizam, svaki pokazujući pad od osam postotnih bodova od 2021. Po prvi put, manje od polovice demokrata (42%) pozitivno gleda na kapitalizam, dok blaga većina neovisnih (51%) i dalje to čini. Stavovi republikanaca u biti su nepromijenjeni, s tri četvrtine koje imaju pozitivno mišljenje o kapitalizmu.

